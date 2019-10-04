Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T19:38Z
https://ria.ru/20191004/1559455274.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148050/33/1480503397_0:129:4489:2654_1036x0_80_0_0_cca6546c70ec30d9355e2dcf5a8f3548.jpg
РИА Новости

Microsoft обвинила иранских хакеров в атаке на аккаунты чиновников из США

19:33 04.10.2019 (обновлено: 19:38 04.10.2019)
324
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft
Офис компании Microsoft
© AP Photo / Michel Euler
Офис компании Microsoft. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Интернет-корпорация Microsoft заявила, что хакеры, связанные с правительством Ирана, пытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
"Недавно мы заметили значительную деятельность в киберпространстве представляющей угрозу группировки, которую мы называем Phosphorous. Мы считаем, что эта группировка происходит из Ирана и связана с правительством Ирана", - говорится в сообщении Microsoft.
Девушка со смартфоном
3 октября, 16:05РИА Новости
Avast обнаружила мошенническую сеть, заражавшую Android-устройства в России
За период в 30 дней в августе-сентябре группировка сделала около 2,7 тысячи попыток найти учетные записи клиентов Microsoft и попыталась атаковать 241 аккаунт.
"Аккаунты, которые были целью (хакеров), были связаны с одним из штабов на выборах президента США, нынешними и бывшими чиновниками правительства США, журналистами, которые освещали вопросы глобальной политики, а также видных иранцев, проживающих за пределами Ирана. В результате этих усилий было взломано четыре аккаунта, они не были связаны со штабом кандидата в президенты или чиновниками США", - говорится в сообщении.
Microsoft уточняет, что действия хакеров "не отличались технической сложностью".
При этом хакеры использовали достаточно большое количество персональной информации потенциальных жертв. "Из этих усилий мы делаем вывод, что группировка Phosphorous отличается высокой мотивацией и готова вкладывать значительное время и средства в исследования и другие способы сбора информации", - уточнили в компании.
Microsoft советует пользователям внимательно относиться к защите своих учетных записей, используя двухфакторную идетификацию, лучше всего — без пароля, такую как Microsoft Authenticator.
Программирование
23 сентября, 03:49РИА Новости
Названы самые небезопасные пароли
3110004
Обсудить 1
Microsoft CorporationИранСШАВ мире
Рекомендуем
Полиция в Риме
В Италии задержали второго подозреваемого по делу Коршунова
РИА
Новости
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе в Киеве
Сумский горсовет на Украине выступил против "формулы Штайнмайера"
Корабль ВМС США USS Independence
США испытали противокорабельную ракету
Вид на реку Амазонку с борта МКС
Российская система не допустила столкновение космического мусора с МКС
Лента
новостей
Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо
Экс-глава МИД Эквадора Патиньо получил убежище в Мексике
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Стефан Дюжаррик
В ООН ответили на предложение России о переносе работы комитета ГА из США
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на съезде Консервативной партии в Манчестере. 2 октября 2019
Джонсон настаивает, что Британия выйдет из ЕС 31 октября
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путина заинтересовало создание медицинской госкорпорации
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
ЕС рассмотрит вопрос санкций против Турции из-за бурения у берегов Кипра
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
Прокуратура Парижа начала расследовать дело о нападении на полицейских
Владимир Путин отказался читать заготовленную речь
Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи
Президент США Дональд Трамп
США начали процедуру отмены виз для граждан Польши
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния