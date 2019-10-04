Сумский горсовет на Украине выступил против "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Депутаты Сумского городского совета на Украине выступили против "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особо статусе Донбасса.
Контактная группа по Украине во вторник согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого против "формулы Штайнмайера" выступили депутаты Львовского и Ивано-Франсковского областных советов.
"Депутаты городского совета считают неприемлемым попытку реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По их мнению, намерения по реализации формулы являются нескрываемой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.
Также депутаты призвали Верховную раду заблокировать принятие новой редакции и не допустить продления действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
"К президенту Украины депутаты выдвигают ряд требований и предлагают руководству государства и ведущим политическим силам организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии", - говорится в сообщении. Как отмечается, за обращение проголосовали все присутствующие в зале 23 депутата.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.