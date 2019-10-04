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РИА Новости

Сумский горсовет на Украине выступил против "формулы Штайнмайера"

19:26 04.10.2019
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoУчастники акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе в Киеве
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Участники акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Депутаты Сумского городского совета на Украине выступили против "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особо статусе Донбасса.
Контактная группа по Украине во вторник согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого против "формулы Штайнмайера" выступили депутаты Львовского и Ивано-Франсковского областных советов.
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"Депутаты городского совета считают неприемлемым попытку реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По их мнению, намерения по реализации формулы являются нескрываемой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.
Также депутаты призвали Верховную раду заблокировать принятие новой редакции и не допустить продления действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
"К президенту Украины депутаты выдвигают ряд требований и предлагают руководству государства и ведущим политическим силам организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии", - говорится в сообщении. Как отмечается, за обращение проголосовали все присутствующие в зале 23 депутата.
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"Формула Штайнмайера"ЛНРДНРФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаВ мире
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