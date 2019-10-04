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РИА Новости

Экс-глава МИД Эквадора Патиньо получил убежище в Мексике

19:24 04.10.2019
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© AFP 2019 / Miguel RojoБывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо
Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо
© AFP 2019 / Miguel Rojo
Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 4 окт - РИА Новости. Экс-глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо, которого подозревают в связях с близкими к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу людьми, сообщил, что получил убежище в Мексике.
"Я приехал в апреле в Мексику и попросил правительство страны, чтобы мне предоставили убежище по политическим причинам, и они мне его только что предоставили", - сказал он РИА Новости.
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"Второго сентября правительство Мексики признало, что меня преследует по политическим мотивам правительство Ленина Морено", - добавил экс-министр.
В середине апреля Патиньо покинул Эквадор. Он обвиняется в участии в подстрекательстве к преступлению. В апреле суд вынес решение о его предварительном заключении и запросил Интерпол о задержании экс-министра, позднее в мае заменив предварительное заключение на залог.
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Рикардо ПатиньоИнтерполWikiLeaksЭквадорМексикаВ мире
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