Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T19:22Z
https://ria.ru/20191004/1559454731.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155945/20/1559452006_59:358:3063:2048_1036x0_80_0_0_5ed0134ec657a41515ba96074b813fa6.jpg
РИА Новости

Путин посоветовал российским женщинам не бояться совмещать семью и карьеру

19:22 04.10.2019
910
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал российским женщинам не бояться совмещать семью и карьеру при всей сложности этого: чем больше делаешь, тем больше получается.
Глава государства в пятницу провёл заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". В ходе дискуссии речь зашла об опыте участвующих в конкуре "Лидеры России" женщин, которым удаётся совмещать заботу о семье, материнство с профессиональным ростом и своим делом. Одна из участниц заседания упомянула о существующем в рамках конкурса дамском клубе, где обсуждаются эти вопросы.
"Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно что спросить: что важнее - сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы. Поэтому то, что сейчас статистика даёт - что возраст наших невест в России немножко подрос, стал где-то от 20 до 31 года - это говорит о некоторых изменениях в обществе, о том, что приоритеты немножко меняются вообще у молодых людей и у женщин в частности", - сказал Путин.
Приоритеты смещаются в сторону образования, карьеры, уточнил он.
"Но вы знаете, я пришёл к одному очень простому выводу: чем больше делаешь, тем больше получается. Конечно, так легче сказать. Я думаю, женщины посмотрят, послушают, скажут: ты сам попробуй и это, и это, и это", - отметил со смехом Путин.
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
26 июня, 17:06РИА Новости
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
"Я понимаю, это сложно. Поэтому то, что на этой платформе образовался такой женский клуб, который думает о том, как организовать эту работу, как помочь, как сделать так, чтобы все вовремя получалось и качественно, это очень важно, правда. Это здорово", - оценил Путин.
Со своей стороны вице-премьер Татьяна Голикова, входящая в состав набсовета, продолжила тему демографии.
"Я хочу сразу конкретное предложение сделать. Ребята, конечно, я очень приветствую и женскую, и мужскую часть "Лидеров России". Конечно, рожайте! Нам очень нужны ваши детки. Мне очень приятно, что здесь есть молодая пара; и я думаю, что цифровизация в семье не помешает рождению детей", - уверена она.
"Поэтому мне очень хочется пожелать, чтобы все-таки вы это делали, мы к этому стремились и страна наша прирастала", - добавила вице-премьер.
Палата в роддоме
25 сентября, 03:22РИА Новости
Россиянки стали рожать в полтора раза меньше за 60 лет, сообщил Росстат
1202449
Обсудить 0
Татьяна ГоликоваВладимир ПутинСочиРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей в Сочи
Путин рассказал о работе социальных лифтов в России
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей в Сочи
Путин призвал реализовать наработки проекта "Россия — страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путина заинтересовало создание медицинской госкорпорации
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей в Сочи
Путин объяснил, зачем нужно рассказывать о хороших делах
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путин поддержал идею создания масштабных граффити в спальных районах
Владимир Путин отказался читать заготовленную речь
Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Голикова заявила о нехватке новых врачей-организаторов
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
Туристический проект "Великий Волжский путь" поможет продвижению круизов
Георгий Габуния
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко про Россию
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе в Киеве
Сумский горсовет на Украине выступил против "формулы Штайнмайера"
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путин отметил востребованность электронного переводчика с языка жестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния