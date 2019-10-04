СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал российским женщинам не бояться совмещать семью и карьеру при всей сложности этого: чем больше делаешь, тем больше получается.

Глава государства в пятницу провёл заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". В ходе дискуссии речь зашла об опыте участвующих в конкуре "Лидеры России" женщин, которым удаётся совмещать заботу о семье, материнство с профессиональным ростом и своим делом. Одна из участниц заседания упомянула о существующем в рамках конкурса дамском клубе, где обсуждаются эти вопросы.

"Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно что спросить: что важнее - сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы. Поэтому то, что сейчас статистика даёт - что возраст наших невест в России немножко подрос, стал где-то от 20 до 31 года - это говорит о некоторых изменениях в обществе, о том, что приоритеты немножко меняются вообще у молодых людей и у женщин в частности", - сказал Путин.

Приоритеты смещаются в сторону образования, карьеры, уточнил он.

"Но вы знаете, я пришёл к одному очень простому выводу: чем больше делаешь, тем больше получается. Конечно, так легче сказать. Я думаю, женщины посмотрят, послушают, скажут: ты сам попробуй и это, и это, и это", - отметил со смехом Путин.

"Я понимаю, это сложно. Поэтому то, что на этой платформе образовался такой женский клуб, который думает о том, как организовать эту работу, как помочь, как сделать так, чтобы все вовремя получалось и качественно, это очень важно, правда. Это здорово", - оценил Путин.

Со своей стороны вице-премьер Татьяна Голикова, входящая в состав набсовета, продолжила тему демографии.

"Я хочу сразу конкретное предложение сделать. Ребята, конечно, я очень приветствую и женскую, и мужскую часть "Лидеров России". Конечно, рожайте! Нам очень нужны ваши детки. Мне очень приятно, что здесь есть молодая пара; и я думаю, что цифровизация в семье не помешает рождению детей", - уверена она.