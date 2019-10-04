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РИА Новости

В Иране освободят задержанную российскую журналистку

19:18 04.10.2019
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© Фото : страница Юлии Юзик в FacebookЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Facebook
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Иранские власти освободят задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Аббас Мусави.
По словам дипломата, россиянку задержали "для дачи ряда объяснений".
Панорама Тегерана, Иран
Вчера, 14:28РИА Новости
Посольство посоветовало российским журналистам оповещать о приезде в Иран
Пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко отметил, дипмиссии пока не сообщали о намерении отпустить Юзик. В свою очередь, посол в Москве Мехди Санаи подтвердил, что россиянку освободят в ближайшее время.
Ранее МИД пригласил посла Ирана, чтобы прояснить обстоятельства случившегося и обеспечить права россиянки. В министерство прибыл его заместитель Ахмад Хейдариан.

Задержание россиянки

О задержании Юзик в Facebook сообщил журналист Борис Войцеховский.
По информации российского посольства, журналистка прилетела в Иран 29 сентября по частному приглашению. Пограничники в аэропорту без объяснения причин изъяли у нее паспорт. Девушку арестовали в отеле 2 октября.
Флаги Ирана
Вчера, 12:47РИА Новости
Дочь задержанной в Иране российской журналистки рассказала о произошедшем
Журналистка не стала сообщать в российское представительство о сложившейся ситуации. При этом пресс-секретарь посольства в Тегеране Андрей Ганенко заявил, что Юзик "по словам мужа и дочери, ожидала, что столкнется с определенными проблемами".
Он также добавил, что, по информации от матери журналистки, Юзик инкриминуруют работу на израильские спецслужбы и ей грозит до десяти лет тюрьмы.
Дочь журналистки добавила, что у Юзик отобрали телефон, и других способов связаться с ней нет.
После задержания россиянки посольстве в Тегеране рекомендовало отечественным журналистам оповещать о приезде в Иран.
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Задержание российской журналистки в ИранеРоссияИранВ мире
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