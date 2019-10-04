Инновации в капремонте домов вывели Подмосковье в лидеры

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московскую область признали лучшим регионом России за инновационные технологические решения в проведении капитального ремонта. Такая информация появилась на VI Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уфе, сообщил телеканал Московскую область признали лучшим регионом России за инновационные технологические решения в проведении капитального ремонта. Такая информация появилась на VI Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уфе, сообщил телеканал "360"

Участники встречи обсудили реализацию проекта "Жилье и городская среда". Также они обговорили стратегию развития ЖКХ и реализацию региональных программ капремонта. Московскую область представлял первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Алексей Пятанов и генеральный директор Фонда капитального ремонта Валерий Николов.

Под выражением "провести капитальный ремонт" понимается обновление фасадов и кровли, замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений и фундаментов. Кроме того, работники устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью обновляют лифтовое оборудование.

Программа капитального ремонта в Подмосковье признана самой масштабной в стране. Она охватывает более 44 тысяч многоквартирных домов. Всего за несколько лет специалисты выполнили программу на треть ‒ уже более 10,7 тысячи многоквартирных домов избавили от устаревшего оборудования. Деньги на это собрал Фонд капитального ремонта Московской области.