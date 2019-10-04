Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T23:55Z
https://ria.ru/20191004/1559454394.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155945/13/1559451305_0:0:2771:1559_1036x0_80_0_0_b363d687deba91fd3e9dff5ec32878e0.jpg
РИА Новости

Путина заинтересовало создание медицинской госкорпорации

19:10 04.10.2019 (обновлено: 23:55 04.10.2019)
10045
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин порассуждал о том, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Путин в пятницу пообщался с победителями конкурсов управленцев "Лидеры России" и платформы "Россия - страна возможностей". Один из участников мероприятия - победитель конкурса "Лидеры России", замглавного врача клиники Владимир Остроменский рассказал, что сейчас появилась возможность выявить профессионалов, чтобы они затем стали руководителями больниц, главврачами, поскольку, по его словам, на ошибку не имеют права ни врачи, ни управленцы в сфере здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин
23 сентября, 09:42РИА Новости
Путин назвал борьбу с раком ключевым направлением в здравоохранении
Президент поинтересовался у него, может ли здравоохранение работать как корпорация. "Как корпорация? Может. Единственное, самым большим капиталом этой корпорации должна быть человекоориентированность, человекоцентричность", - отметил Остроменский.
Путин привел в пример работу первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, возглавлявшего "Росатом". "Я не фигурально выражаюсь, а предметно. Сергей Владиленович когда-то создал корпорацию - корпорацию "Росатом". Вот она функционирует достаточно эффективно, весьма эффективно. В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, а само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает именно как корпорация - со всеми зданиями, сооружениями, показателями", - сказал Путин.
Затем президент еще раз переспросил Остроменского, возможно ли это. Тот ответил, что для этого необходимо переформатировать систему подготовки специалистов, руководителей.
Медицинская сестра регистрирует образцы крови
31 августа, 10:25РИА Новости
Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Затем Путин озвучил ремарку вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальный блок в правительстве: "вот Татьяна Алексеевна говорит, что тогда надо уходить из системы обязательного страхования".
"Совсем необязательно, система страхования может работать и обеспечивать бесплатность здравоохранения. А сама система может работать, да", - сказал Путин.
37218339227
Обсудить 68
Владимир ПутинСочиРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я наверно многого не понимаю. Но вот скажите мне обязательно нужно, что то разрушить и довести до ручки, чтоб потом на этих обломках пытаться построить, что то новое. А потом говорить - ну не получилось в этот раз. Была же нормально работающая система здравоохранения СССР, с сельскими больницами и санаториями, что пошло не так то?
4 октября, 20:13
ddega3333
15711406
Хана медицине. Всё тоже самое, только платно. Сервис как в поликлинике, а цены выше чем в частных
4 октября, 20:48
Сторонний Наблюдатель
13200709
Рекомендуем
Логотип операционной системы Android
Google обнаружил в системе Android угрожающую пользователям уязвимость
РИА
Новости
Владимир Путин отказался читать заготовленную речь
Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи
Президент России Владимир Путин
Опрос показал, как россияне относятся к деятельности Путина
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Лента
новостей
Автомобили полиции
В Петербурге полицейские ограбили мужчину, от которого требовали взятку
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко про Россию на встрече с Зеленским
Георгий Габуния
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в российских СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
Урок
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
Сотрудники ФСБ РФ
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния