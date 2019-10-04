ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настаивает, что в "деле Байдена" его волнует борьба с коррупцией, а не политика.

В четверг американский президент заявил журналистам, что хотел бы расследования Украиной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая".

Демократы, которые ранее начали в палате представителей процедуру импичмента Трампа, заявили, что такие призывы лишь подтверждают вину президента. По их мнению, тот пытается организовать вмешательство других стран в выборы в США путем сбора компромата на Байдена-старшего – одного из главных кандидатов на пост президента от Демократической партии.

"Меня не волнует (предвыборная) кампания Байдена, но меня волнует коррупция… Мы расследуем коррупцию", - сказал Трамп журналистам.

"Я не думаю, что он выиграет (номинацию от демократов – ред.). Но если даже и так, то он был бы легким соперником… Не думаю, что он был бы моим самым жестким оппонентом", - добавил президент, говоря о шансах Байдена выиграть номинацию от своей партии и стать соперником Трампа на всеобщих выборах в ноябре 2020 года.