"Т Плюс" пока не планирует вернуться на биржу

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Т Плюс" пока не рассматривает выход на биржу, сообщил РИА Новости глава компании Андрей Вагнер в кулуарах Российской энергетической недели.

"Никак пока не рассматривается. Все статично, как всегда. Мы пока этим не занимаемся", - сказал Вагнер, отвечая на вопрос, планирует ли компания выходить на биржу.

В 2016 году акционеры "Т Плюс" приняли решение провести делистинг акций энергокомпании с Московской биржи и в конце года акции перестали торговаться.

Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.

Крупнейшими акционерами "Т Плюс" являются: АО "КЭС-Холдинг" - 32,34%, Brookweed Trading Limited - 20,47%, Gothelia Management Limited - 12,17%, Integrated Energy Systems - 11,80%; 8,19% акций "Т Плюс" принадлежат его дочернему обществу - ООО "Т Плюс Инвест". Компании Brookweed Trading Limited, Gothelia Management Limited и Integrated Energy Systems контролируются ООО "Ренова". Единственным участником последнего является Виктор Вексельберг, который, с учетом промежуточных уровней владения, имеет возможность распоряжаться 39,59% акций "Т Плюс".