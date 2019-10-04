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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" пока не планирует вернуться на биржу

19:07 04.10.2019
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Т Плюс" пока не рассматривает выход на биржу, сообщил РИА Новости глава компании Андрей Вагнер в кулуарах Российской энергетической недели.
"Никак пока не рассматривается. Все статично, как всегда. Мы пока этим не занимаемся", - сказал Вагнер, отвечая на вопрос, планирует ли компания выходить на биржу.
В 2016 году акционеры "Т Плюс" приняли решение провести делистинг акций энергокомпании с Московской биржи и в конце года акции перестали торговаться.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
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Крупнейшими акционерами "Т Плюс" являются: АО "КЭС-Холдинг" - 32,34%, Brookweed Trading Limited - 20,47%, Gothelia Management Limited - 12,17%, Integrated Energy Systems - 11,80%; 8,19% акций "Т Плюс" принадлежат его дочернему обществу - ООО "Т Плюс Инвест". Компании Brookweed Trading Limited, Gothelia Management Limited и Integrated Energy Systems контролируются ООО "Ренова". Единственным участником последнего является Виктор Вексельберг, который, с учетом промежуточных уровней владения, имеет возможность распоряжаться 39,59% акций "Т Плюс".
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
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