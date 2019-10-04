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РИА Новости

Путин призвал реализовать наработки проекта "Россия — страна возможностей"

18:59 04.10.2019 (обновлено: 19:59 04.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" в Сочи
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил первого заместителя руководителя администрации Сергей Кириенко проследить, чтобы наработки участников проекта "Россия - страна возможностей" не пропали, а воплотились в жизнь и приносили пользу.
Первое заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" прошло в пятницу под председательством Путина. Заседание было посвящено подведению промежуточных итогов работы организации, обсуждению планов на дальнейшую работу, новых проектных инициатив и развитию уже действующих проектов.
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"Проект "Россия - страна возможностей", он год существует уже, да? Сейчас я с большим удовольствием послушал, что явилось результатом этой работы. Во-первых, действительно, отбор очень хороший. Хочу вам сделать комплимент: вы все не только молодые, но и очень интересные, увлеченные и эффективные, что важно. В этой связи хотел бы попросить Сергея Владиленовича (Кириенко - ред.), чтобы наработки, которые у вас имеются, чтобы они не пропали, чтобы они заработали, чтобы они приносили пользу", - сказал Путин на заседании.
Президент также обратился к участникам проекта. "Надеюсь, что каждый из вас не будет потерян, а будет продолжать и дальше заниматься своим любимым делом, а мы сделаем все, чтобы вас поддержать", - отметил он.
АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО возглавляет Путин.
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