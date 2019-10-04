Путин призвал реализовать наработки проекта "Россия — страна возможностей"

"Проект "Россия - страна возможностей", он год существует уже, да? Сейчас я с большим удовольствием послушал, что явилось результатом этой работы. Во-первых, действительно, отбор очень хороший. Хочу вам сделать комплимент: вы все не только молодые, но и очень интересные, увлеченные и эффективные, что важно. В этой связи хотел бы попросить Сергея Владиленовича (Кириенко - ред.), чтобы наработки, которые у вас имеются, чтобы они не пропали, чтобы они заработали, чтобы они приносили пользу", - сказал Путин на заседании.