Эксперт оценил возможность новой турецкой операции в Сирии

АНКАРА, 4 окт - РИА Новости, Федор Смирнов. США потеряли доверие Турции по Сирии, в этих условиях новая турецкая операция к востоку от Евфрата неизбежна, если Вашингтон продолжит поддержку сил самообороны сирийских курдов, которые в Анкаре считают террористической организацией, заявил РИА Новости глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) профессор Мехмет Сейфеттин Эрол в пятницу.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.
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"Турция должна теперь продемонстрировать свою решимость на востоке от Евфрата по отношению к террористической организации РПК/YPG (Рабочей партии Курдистана / Сил самообороны сирийских курдов). Время работает сейчас против Турции. Заявления Анкары показывают, что эта операция будет проведена в случае продолжения американской поддержки РПК/YPG, хотя она может быть ограниченной. США потеряли доверие Турции", - сказал Эрол.
Он отметил, что в сложившихся условиях США стоят перед выбором: или они полностью проигнорируют запросы Турции и таким образом пойдут на новое обострение отношений с ней, или же закроют глаза на ограниченную военную операцию Турции в этом регионе.
"Второй вариант мне представляется более вероятным. Начав ограниченную операцию, Турция сбросит напряжение и внутри страны, и вне ее. Последующий диалог с США может будет проходить в более спокойной обстановке как по теме востока от Евфрата, так и по другим вопросам. Важно, что Россия и Иран заявили о поддержке Турции, а сирийское руководство назвало организацию к востоку от Евфрата террористической", - заявил Эрол.
В ближайшей перспективе он не видит возможности прямого диалога между Турцией и президентом Сирии Башаром Асадом. "Но в будущем Турция будет стараться отойти от США в рамках сирийского урегулирования, если Вашингтон продолжит поддерживать РПК/YPG, и сближаться с позицией России и Ирана. Это означает выполнение Аданского соглашения", - добавил собеседник агентства.
В сентябре 1998 года в городе Адана на юге Турции было подписано турецко-сирийское соглашение, согласно которому Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва считает возможным, чтобы Анкара и Дамаск использовали Аданское соглашение для обеспечения безопасности их общей границы. По его словам, суть соглашения сводится к устранению озабоченности Турции за свою безопасность.
Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.