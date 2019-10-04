Эксперт оценил возможность новой турецкой операции в Сирии

АНКАРА, 4 окт - РИА Новости, Федор Смирнов. США потеряли доверие Турции по Сирии, в этих условиях новая турецкая операция к востоку от Евфрата неизбежна, если Вашингтон продолжит поддержку сил самообороны сирийских курдов, которые в Анкаре считают террористической организацией, заявил РИА Новости глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) профессор Мехмет Сейфеттин Эрол в пятницу.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.

"Турция должна теперь продемонстрировать свою решимость на востоке от Евфрата по отношению к террористической организации РПК/YPG (Рабочей партии Курдистана / Сил самообороны сирийских курдов). Время работает сейчас против Турции. Заявления Анкары показывают, что эта операция будет проведена в случае продолжения американской поддержки РПК/YPG, хотя она может быть ограниченной. США потеряли доверие Турции", - сказал Эрол.

Он отметил, что в сложившихся условиях США стоят перед выбором: или они полностью проигнорируют запросы Турции и таким образом пойдут на новое обострение отношений с ней, или же закроют глаза на ограниченную военную операцию Турции в этом регионе.

"Второй вариант мне представляется более вероятным. Начав ограниченную операцию, Турция сбросит напряжение и внутри страны, и вне ее. Последующий диалог с США может будет проходить в более спокойной обстановке как по теме востока от Евфрата, так и по другим вопросам. Важно, что Россия и Иран заявили о поддержке Турции, а сирийское руководство назвало организацию к востоку от Евфрата террористической", - заявил Эрол.

В ближайшей перспективе он не видит возможности прямого диалога между Турцией и президентом Сирии Башаром Асадом. "Но в будущем Турция будет стараться отойти от США в рамках сирийского урегулирования, если Вашингтон продолжит поддерживать РПК/YPG, и сближаться с позицией России и Ирана. Это означает выполнение Аданского соглашения", - добавил собеседник агентства.

В сентябре 1998 года в городе Адана на юге Турции было подписано турецко-сирийское соглашение, согласно которому Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва считает возможным, чтобы Анкара и Дамаск использовали Аданское соглашение для обеспечения безопасности их общей границы. По его словам, суть соглашения сводится к устранению озабоченности Турции за свою безопасность.