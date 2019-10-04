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РИА Новости

ЕС рассмотрит вопрос санкций против Турции из-за бурения у берегов Кипра

18:51 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Вопрос возможных точечных санкций из-за буровых работ Турции у берегов Кипра будет поднят на встрече глав МИД стран 14 октября, сообщила в пятницу дипслужба ЕС.
Заявление распространено по итогам разговора главы европейской дипломатии Федерики Могерини и главы МИД Кипра.
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"Турция должна принять приглашение правительства Кипра и рассмотреть вопрос о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа на основе диалога и переговоров в духе доброй воли и при полном соблюдении норм международного права и в соответствии с принципом добрососедских отношений",- говорится в сообщении.
Стороны "обсудили возможность принятия адресных мер в свете продолжающейся буровой деятельности Турции".
"Высокий представитель также приняла решение, что этот вопрос будет включен в повестку дня следующего заседания Совета по иностранным делам, которое состоится 14 октября в Люксембурге",- говорится в сообщении.
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Ранее ЕС уже грозился принять меры в отношении Турции из-за непрекращающихся буровых работ у кипрского шельфа.
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