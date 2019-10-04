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РИА Новости

Голикова заявила о нехватке новых врачей-организаторов

18:51 04.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции "Об итогах основного периода ЕГЭ-2019" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Российская система здравоохранения очень нуждается в новых врачах-организаторах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня, конечно, отрасль (здравоохранения) очень нуждается в новых врачах-организаторах", - сказала Голикова на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
По ее словам, сегодня в стране работают три миллиона медиков различного уровня. "Но хочу вам сказать, что всего-навсего 1% из 3 миллионов - это врачи-организаторы", - отметила она.
"В рамках нацпроекта "Наука" должно быть создано 15 научно-образовательных центров, 16 центров мирового уровня. И мы просто предлагаем очень предметно этим заняться и возглавлять такие команды, подкоманды для того, чтобы была возможность проявить себя и поработать на страну", - добавила Голикова.
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