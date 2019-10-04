В Мордовии создадут паломническо-туристический кластер

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Работа по созданию паломническо-туристического кластера "Саранск – Темников – Санаксарь" ведется в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.

Развитие внутреннего и въездного туризма в регионах Приволжского федерального округа стало основной темой заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, которое состоялось в пятницу в Казани.

"В Республике Мордовия сохраняется тенденция роста турпотока, набранная в год проведения чемпионата мира по футболу: с начала 2019 года число туристов, прибывающих в Мордовию, выросло почти на 30%. По оценке специалистов, это не что иное, как эффект наследия мундиаля", - заявил глава региона Владимир Волков по итогам заседания.

Он отметил, что во время готовки к ЧМ-2018 были привлечены инвестиции в туристическую и сопутствующую инфраструктуру – строительство нового аэропорта, отелей международных брендов, дорог. Была проделана большая работа по подготовке кадров и повышению стандартов обслуживания туристов.

"Мы продолжаем активную работу по развитию туризма: расширяем маршрутную сеть нового аэропорта Саранска, работаем над тем, чтобы на постоянной основе принимать международные рейсы. Привлекаем в регион крупные мероприятия в области спорта, наши новые бизнес-отели активно работают на привлечение деловых событий", - рассказал Волков.

Он напомнил, что матч футбольных сборных России и Сан-Марино, который проходил в июне в Саранске, собрал 42 тысячи зрителей, 20 тысяч из которых приехали из-за пределов Мордовии. В сентябре матч молодежных сборных России и Сербии посетили более 28 тысяч болельщиков.

Волков отметил, что отличные темпы развития экологического туризма показывает Мордовский заповедник имени Смидовича – он принимает более 10 тысяч посетителей в год. Традиционно важными, по его словам, остаются культурный и этнический туризм. Национальные коллективы, обряды, кухня, художественные промыслы – все это активно работает на привлечение туристов. Так, национальная составляющая широко представлена в брендовом маршруте Мордовии "Зов Торамы".