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РИА Новости
Республика Мордовия

В Мордовии создадут паломническо-туристический кластер

18:47 04.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Глава Республики Мордовия Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Работа по созданию паломническо-туристического кластера "Саранск – Темников – Санаксарь" ведется в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.
Развитие внутреннего и въездного туризма в регионах Приволжского федерального округа стало основной темой заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, которое состоялось в пятницу в Казани.
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"В Республике Мордовия сохраняется тенденция роста турпотока, набранная в год проведения чемпионата мира по футболу: с начала 2019 года число туристов, прибывающих в Мордовию, выросло почти на 30%. По оценке специалистов, это не что иное, как эффект наследия мундиаля", - заявил глава региона Владимир Волков по итогам заседания.
Он отметил, что во время готовки к ЧМ-2018 были привлечены инвестиции в туристическую и сопутствующую инфраструктуру – строительство нового аэропорта, отелей международных брендов, дорог. Была проделана большая работа по подготовке кадров и повышению стандартов обслуживания туристов.
"Мы продолжаем активную работу по развитию туризма: расширяем маршрутную сеть нового аэропорта Саранска, работаем над тем, чтобы на постоянной основе принимать международные рейсы. Привлекаем в регион крупные мероприятия в области спорта, наши новые бизнес-отели активно работают на привлечение деловых событий", - рассказал Волков.
Он напомнил, что матч футбольных сборных России и Сан-Марино, который проходил в июне в Саранске, собрал 42 тысячи зрителей, 20 тысяч из которых приехали из-за пределов Мордовии. В сентябре матч молодежных сборных России и Сербии посетили более 28 тысяч болельщиков.
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Волков отметил, что отличные темпы развития экологического туризма показывает Мордовский заповедник имени Смидовича – он принимает более 10 тысяч посетителей в год. Традиционно важными, по его словам, остаются культурный и этнический туризм. Национальные коллективы, обряды, кухня, художественные промыслы – все это активно работает на привлечение туристов. Так, национальная составляющая широко представлена в брендовом маршруте Мордовии "Зов Торамы".
"Одной из главных точек роста мы видим старейший город Мордовии Темников и его окрестности, где сосредоточены значительные ресурсы для развития религиозного, культурно-познавательного, экологического туризма. В настоящее время начата разработка и реализация инвестиционного проекта по созданию на территории Республики Мордовия паломническо-туристического кластера "Саранск – Темников – Санаксарь", - подчеркнул глава Мордовии.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)Новости - ТуризмОбщество
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