Кубань увеличила урожайность винограда почти на 6%

КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Краснодарский край увеличил среднюю урожайность винограда на 6%, до 108,2 центнера с гектара, регион собрал 70% урожая, полностью уборка будет завершена до конца октября, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на региональный минсельхоз.

"Янтарная ягода убрана с площади 15,2 тыс. га или 70% от запланированного в крае. Средняя урожайность составляет 108,2 центнера с гектара, это на 6 центнеров с гектара выше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что наибольший объем винограда – 126 тысяч тонн - собран в Темрюкском районе, следом идут Анапа (13,3 тысячи тонн) и Новороссийск (11 тысяч тонн).

"Уборку винограда на Кубани планируется завершить до конца октября", - добавили в минсельхозе.