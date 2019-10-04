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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань увеличила урожайность винограда почти на 6%

18:45 04.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСбор винограда
Сбор винограда
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сбор винограда. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Краснодарский край увеличил среднюю урожайность винограда на 6%, до 108,2 центнера с гектара, регион собрал 70% урожая, полностью уборка будет завершена до конца октября, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на региональный минсельхоз.
"Янтарная ягода убрана с площади 15,2 тыс. га или 70% от запланированного в крае. Средняя урожайность составляет 108,2 центнера с гектара, это на 6 центнеров с гектара выше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что наибольший объем винограда – 126 тысяч тонн - собран в Темрюкском районе, следом идут Анапа (13,3 тысячи тонн) и Новороссийск (11 тысяч тонн).
"Уборку винограда на Кубани планируется завершить до конца октября", - добавили в минсельхозе.
Краснодарский край занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии России. Выращиванием винограда в регионе занимаются 65 специализированных хозяйств и 150 субъектов малого предпринимательства. В 2018 году регион собрал 210 тысяч тонн винограда или 45% от общероссийского урожая. Краевые власти ожидают, что в текущем году урожай будет не ниже.
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Краснодарский крайКубаньМинистерство сельского хозяйства РФКраснодарский крайЭкономика
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