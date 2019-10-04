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РИА Новости

Путин поддержал идею создания масштабных граффити в спальных районах

18:45 04.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу создания арт-фестивалей, в рамках которых расписывают масштабными граффити фасады жилых домов в разных городах России.
Ранее сообщалось, что на международном арт-фестивале Urban Morphogenesis уличные художники из 26 стран расписали фасады зданий в подмосковном поселке Новая Трехгорка Одинцовского района, по окончании работ микрорайон образовал музей под открытым небом. Одна из наиболее известных работ фестиваля – граффити с изображением Юрия Гагарина высотой 60 метров, созданное итальянским художником.
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"Обязательно поддержу (создание проекта в регионах), потому что считаю, что это очень интересно, важно и полезно. Очень важно, и чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах РФ, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми. Важно, чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важные. Тогда результат будет гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день", - сказал Путин в ответ на вопрос, поддерживает ли он создание подобных фестивалей в других субъектах РФ.
В рамках своего выступления на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева рассказала президенту о вовлеченности жителей микрорайона Новая Трехгорка в процесс создания граффити.
"Раньше жители в лучшем случае встречались на лестничной клетке. Когда мы начали проводить фестиваль (Urban Morphogenesis - ред.), мы обсуждали фасады с ними, что будет изображено. Они все перезнакомились, выбирали цвета, и они не просто познакомились, они стали сообществом и нашими партнерами: помогали в организационных моментах, кормили художников борщом, пельмени им носили, одежду стирали", - рассказала Плещева.
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Министр также подчеркнула, что проект дал старт экономическому развитию. По ее словам, в микрорайоне стали появляться новые кофейни, а прошлые начали увеличивать свои рабочие коллективы. "Художники ходили пили кофе, начали приезжать туристы, на днях к нам приехал автобус с китайскими туристами, жители уже проводят экскурсии им", - заключила она.
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