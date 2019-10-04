Путин поддержал идею нового форума "Россия — страна возможностей" в Сочи

СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения нового форума "Россия – страна возможностей" в Сочи в следующем году.
На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" победитель первого конкурса "Лидеры России", советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев отметил, что участников платформы с каждым годом становится все больше. Активную молодежь привлекает идея появления ежегодного события, которое может их объединить, дать возможность обмениваться опытом, а также создавать и продвигать новые проекты. Алексеев попросил президента поддержать идею проведения нового форума "Россия – страна возможностей" в Сочи в следующем году.
"Обязательно. Мне кажется, это очень интересно. У вас все получается. Это вообще хороший пример для сотен и, может быть, тысяч людей. А самое главное - то, что у вас получается, можно использовать в жизни, в практической плоскости", – ответил Путин.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации. В этом году победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО возглавляет Путин.