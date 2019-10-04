Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос

ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос скандально известного тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил российского президента Владимира Путина.

В ведомстве отметили, что журналиста вызвали "в рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов "Рустави 2", присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения".

Допрос назначен на 7 октября. Завтра грузинская прокуратура также планирует допросить бывшего главу информационного отдела "Рустави 2" Нодара Меладзе.

Скандал с Габунией

В начале июля Габуния начал авторскую программу "P. S." в эфире "Рустави 2" с нецензурной брани в адрес российского президента. Поступок тележурналиста вызвал общественный резонанс. Сотни жителей грузинской столицы пришли к зданию компании и потребовали уволить ведущего, а также гендиректора канала Николоза Гварамию.

Руководство компании назвало ситуацию неприемлемой и отстранило Габунию на два месяца, отказавшись при этом извиняться за случившееся. В августе новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия объявил об увольнении журналиста.