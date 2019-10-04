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РИА Новости

Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос

18:35 04.10.2019 (обновлено: 19:56 04.10.2019)
96955
© Mtavari TVГеоргий Габуния
Георгий Габуния
© Mtavari TV
ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос скандально известного тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил российского президента Владимира Путина.
В ведомстве отметили, что журналиста вызвали "в рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов "Рустави 2", присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения".
Допрос назначен на 7 октября. Завтра грузинская прокуратура также планирует допросить бывшего главу информационного отдела "Рустави 2" Нодара Меладзе.
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Скандал с Габунией

В начале июля Габуния начал авторскую программу "P. S." в эфире "Рустави 2" с нецензурной брани в адрес российского президента. Поступок тележурналиста вызвал общественный резонанс. Сотни жителей грузинской столицы пришли к зданию компании и потребовали уволить ведущего, а также гендиректора канала Николоза Гварамию.
Руководство компании назвало ситуацию неприемлемой и отстранило Габунию на два месяца, отказавшись при этом извиняться за случившееся. В августе новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия объявил об увольнении журналиста.
МИД России назвал выходку Габунии беспрецедентной по низости. Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения санкций против Грузии, однако Путин не поддержал это предложение "из-за уважения к грузинскому народу".
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Георгий ГабунияРустави 2РуставиВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Путину респект! Просто сказал НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ НА НЕГО, и тут начали этого габунию поносить)))) Если бы ВВ пригрозил бы ему, то он был бы героем))) Не трошь ...- оно само начнет вызываться в прокуратуру)))))
4 октября, 18:50
Руслан Мурадов
62111017
Что-то я уже перестал понимать, что происходит в Грузии...То там все восхваляют этого журналиста, говорят какой он смелый, что увольнять его никто не собирается и прочее..то увольняют и теперь на допросы вызывают..Не удивлюсь, если через неделю звезду Героя дадут, а еще через неделю - отнимут)
4 октября, 18:37
Константин Е
40200115
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