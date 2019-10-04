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РИА Новости

Путин объяснил, зачем нужно рассказывать о хороших делах

18:31 04.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" в Сочи
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что о хороших делах обязательно нужно рассказывать, не для того, чтобы похвалиться, а для мотивации в направлении созидания.
"Не хвалиться, не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться, а какие-то позитивные вещи показывать, особенно если есть для этого основания - это полезно, потому что это создает дополнительный мотив, мотивацию для дальнейших шагов в правильном направлении, в направлении созидания", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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"У меня один из знакомых, а у него приятель - главный редактор, пригласил журналистов на открытие моста. Никто не приехал. Они потом начали ругаться, он говорит: что же ты, поросенок такой, никого не прислал. Тот отвечает: ну, а что присылать, если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали, а так - построили и построили, молодцы", - пояснил президент.
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