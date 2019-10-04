Путин объяснил, зачем нужно рассказывать о хороших делах

"У меня один из знакомых, а у него приятель - главный редактор, пригласил журналистов на открытие моста. Никто не приехал. Они потом начали ругаться, он говорит: что же ты, поросенок такой, никого не прислал. Тот отвечает: ну, а что присылать, если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали, а так - построили и построили, молодцы", - пояснил президент.