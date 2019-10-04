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РИА Новости

США начали процедуру отмены виз для граждан Польши

18:30 04.10.2019 (обновлено: 19:27 04.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что для граждан Польши скоро начнет действовать безвизовый режим.
В беседе с журналистами в Белом доме глава государства сообщил, что речь идет о "полной отмене виз".
"Я только что подписал… Я скоро подпишу предварительную заявку. Мы сделаем полную отмену виз для Польши", - сказал президент.
В свою очередь в пресс-службе Белого дома позднее уточнили, что госдепартамент США официально выдвинул кандидатуру Польши для вступления в программу безвизового въезда, а решение будет принимать министерство внутренней безопасности.
"Это важный шаг в деле дальнейшего укрепления экономических, культурных и межличностных связей между нашими странами. Теперь, когда Польша выдвинута, министерство внутренней безопасности (США) как можно скорее примет необходимые меры, чтобы оценить вступление Польши в программу. Если Польша будет определена в качестве страны-участницы программы безвизового въезда, ее граждане будут иметь право на безвизовый въезд в Соединенные Штаты для бизнеса и туризма", - говорится в сообщении пресс-службы.
О намерении отменить визы Трамп сообщил 23 сентября во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды, когда была Совместная декларация об усилении оборонного сотрудничества. В свою очередь Дуда выражал надежду на то, что визы будут отменены до 25 декабря.
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Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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