США начали процедуру отмены виз для граждан Польши

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что для граждан Польши скоро начнет действовать безвизовый режим.

В беседе с журналистами в Белом доме глава государства сообщил, что речь идет о "полной отмене виз".

"Я только что подписал… Я скоро подпишу предварительную заявку. Мы сделаем полную отмену виз для Польши", - сказал президент.

В свою очередь в пресс-службе Белого дома позднее уточнили, что госдепартамент США официально выдвинул кандидатуру Польши для вступления в программу безвизового въезда, а решение будет принимать министерство внутренней безопасности.

"Это важный шаг в деле дальнейшего укрепления экономических, культурных и межличностных связей между нашими странами. Теперь, когда Польша выдвинута, министерство внутренней безопасности (США) как можно скорее примет необходимые меры, чтобы оценить вступление Польши в программу. Если Польша будет определена в качестве страны-участницы программы безвизового въезда, ее граждане будут иметь право на безвизовый въезд в Соединенные Штаты для бизнеса и туризма", - говорится в сообщении пресс-службы.