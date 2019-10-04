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РИА Новости

Гонконгский метрополитен приостановил работу из-за протестов

18:25 04.10.2019
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© РИА Новости / Мигель КанделаУчастник протестов в Гонконге наводит в сторону полиции лазерную указку
Участник протестов в Гонконге наводит в сторону полиции лазерную указку
© РИА Новости / Мигель Кандела
Участник протестов в Гонконге наводит в сторону полиции лазерную указку. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гонконгский метрополитен приостановил работу на фоне протестов, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на его заявление.
Это решение было принято из соображений безопасности, учитывая ущерб, нанесенный большому количеству станций и поездов. Некоторые сотрудники метрополитена также пострадали. Все железные дороги и легкое метро приостановили работу.
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Протесты вскоре переросли в столкновения с полицией. Как сообщает телерадиокорпорация RTHK, протестующие блокируют дороги и устраивают поджоги. На станции "Ша Тин" неизвестные бросили в поезд метро коктейль "Молотова", и его крыша загорелась. Полиция применила слезоточивый газ в районах Козуэй-Бей и Вонтайсинь.
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