Гонконгский метрополитен приостановил работу из-за протестов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гонконгский метрополитен приостановил работу на фоне протестов, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на его заявление.
Это решение было принято из соображений безопасности, учитывая ущерб, нанесенный большому количеству станций и поездов. Некоторые сотрудники метрополитена также пострадали. Все железные дороги и легкое метро приостановили работу.
В Гонконге в пятницу начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступит в силу к полуночи по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Протесты вскоре переросли в столкновения с полицией. Как сообщает телерадиокорпорация RTHK, протестующие блокируют дороги и устраивают поджоги. На станции "Ша Тин" неизвестные бросили в поезд метро коктейль "Молотова", и его крыша загорелась. Полиция применила слезоточивый газ в районах Козуэй-Бей и Вонтайсинь.