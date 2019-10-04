Посол Ирана подтвердил скорое освобождение российской журналистки

"Замглавы МИД Игорь Моргулов пригласил Посла Ирана в Москве Санаи в МИД России для прояснения обстоятельств задержания в Тегеране гражданки Российской Федерации Юзик. Мехди Санаи подтвердил, что Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена", - отметили в МИД.

Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.