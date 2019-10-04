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РИА Новости

Посол Ирана подтвердил скорое освобождение российской журналистки

18:22 04.10.2019 (обновлено: 18:25 04.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Мехди Санаи в ходе беседы в МИД РФ подтвердил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик вскоре будет освобождена, говорится в сообщении МИД России.
"Замглавы МИД Игорь Моргулов пригласил Посла Ирана в Москве Санаи в МИД России для прояснения обстоятельств задержания в Тегеране гражданки Российской Федерации Юзик. Мехди Санаи подтвердил, что Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена", - отметили в МИД.
Панорама Тегерана, Иран
Вчера, 14:28РИА Новости
Посольство посоветовало российским журналистам оповещать о приезде в Иран
Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
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Задержание российской журналистки в ИранеИгорь МоргуловМИД РФРоссияИранВ мире
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