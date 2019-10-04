В Ленинградской области арестовали юношу, удерживавшего школьницу в лесу

Как сообщало ведомство, в понедельник в правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница города Луга с сообщением о похищении ее малолетней дочери. Поскольку ребенок успел позвонить родителям, следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, освободив школьницу. По подозрению в похищении ребенка был задержан 20-летний молодой человек, который, как сообщало СУСК, "полностью изобличен в содеянном". В отношении него расследуется уголовное дело по статье "похищение с применением оружия и насилия, в отношении заведомо несовершеннолетнего".