В Ленинградской области арестовали юношу, удерживавшего школьницу в лесу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Суд арестовал 20-летнего молодого человека, который, угрожая ножом, увел в лес 11-летнюю школьницу, успевшую позвонить родителям и освобожденную полицейскими, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.
Как сообщало ведомство, в понедельник в правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница города Луга с сообщением о похищении ее малолетней дочери. Поскольку ребенок успел позвонить родителям, следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, освободив школьницу. По подозрению в похищении ребенка был задержан 20-летний молодой человек, который, как сообщало СУСК, "полностью изобличен в содеянном". В отношении него расследуется уголовное дело по статье "похищение с применением оружия и насилия, в отношении заведомо несовершеннолетнего".
"Следователь… подробно допросил задержанного по обстоятельствам дела, предъявил ему соответствующее обвинение, после чего обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении СУСК по региону.