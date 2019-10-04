Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T18:21Z
https://ria.ru/20191004/1559452195.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области арестовали юношу, удерживавшего школьницу в лесу

18:21 04.10.2019
4399
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Суд арестовал 20-летнего молодого человека, который, угрожая ножом, увел в лес 11-летнюю школьницу, успевшую позвонить родителям и освобожденную полицейскими, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.
Как сообщало ведомство, в понедельник в правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница города Луга с сообщением о похищении ее малолетней дочери. Поскольку ребенок успел позвонить родителям, следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, освободив школьницу. По подозрению в похищении ребенка был задержан 20-летний молодой человек, который, как сообщало СУСК, "полностью изобличен в содеянном". В отношении него расследуется уголовное дело по статье "похищение с применением оружия и насилия, в отношении заведомо несовершеннолетнего".
"Следователь… подробно допросил задержанного по обстоятельствам дела, предъявил ему соответствующее обвинение, после чего обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении СУСК по региону.
Сотрудник ФСИН
1 октября, 15:53РИА Новости
Уралец скрывался в лесу с сожительницей, за истязание которой был осужден
38010212
Обсудить 1
Следственный комитет РФЛенинградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Новорожденный
В Казахстане врачи вместо реанимации отправили новорожденного в холодильник
РИА
Новости
Во Владивостоке взят под стражу подозреваемый в нападении на сотрудников депо
Мужчину, до смерти избившего кондуктора во Владивостоке , взяли под стражу
Автомобили полиции
В Петербурге полицейские ограбили мужчину, от которого требовали взятку
Сбор грибов
В Архангельской области шесть дней искали в лесу "скрытную" пенсионерку
Лента
новостей
Георгий Габуния
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Урок
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
Сотрудники ФСБ РФ
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Монеты России
Полиция выяснила, как муж тратил похищенные башкирской кассиршей деньги
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Попытка срыва выступления Петра Толстого в ПАСЕ. Стоп-кадр видео
Сенатор рассказал, кто стоит за попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
Лента новостейМолния