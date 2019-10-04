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РИА Новости

В Росстате сообщили о росте цен на крупы и бобовые

18:16 04.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Колосья пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Крупа и бобовые в РФ по итогам сентября подорожали в годовом выражении сразу на 14,8%, заметно обогнав другие продукты питания, например, сливочное масло (рост цен на 9,7%) и хлеб (рост на 8,5%), согласно данным Росстата.
"На общий рост потребительских цен на крупы и бобовые повлияло подорожание ряда их видов", - сказала РИА Новости заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Но сейчас цены производителей и в опте на большинство из них начали снижаться, за исключением гречневой крупы, рост цены на которую ожидается из-за сокращения посевов гречихи, добавила она. Ранее эксперт поясняла, что гречка начала восстанавливать утерянные за многие месяцы уровни цен вследствие перепроизводства.
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Основной вклад в рост цен в сентябре внесло пшено, на втором месте по темпам ценового роста оказалась манка: по данным ИКАРа, средние потребительские цены на пшено в августе текущего года по сравнению с августом прошлого года выросли примерно в два раза, на манную крупу - на 18,8%.
Глазунова пояснила, что из-за двух предшествующих низких по валовым сборам лет цены на просо и на производимую из него крупу резко выросли. "Однако сейчас пшено очень активно дешевеет на крупозаводах и в опте из-за расширения посевов проса", - добавила она. Что касается манной крупы, то ее подорожание связано с активным ростом цены на пшеницу в прошлом сезоне из-за активного экспортного и внутреннего спроса. "В настоящее время цены на манную крупу в звене производства и опте немного снижаются", - отметила эксперт.
На третьем месте по приросту цены - рис: его средняя стоимость на потребительском рынке за год выросла на 11,5%. Рис-крупа дорожал в связи с тем, что к середине лета практически закончились запасы риса-сырца хорошего качества, но цены на него уже тоже снижаются, так как ожидается очень хороший урожай - как по объему, так и по качеству, сказала Глазунова.
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