Замглавреда "России сегодня": у иммерсивной журналистики большое будущее

КАЗАНЬ, 4 окт - РИА Новости. Виртуальная и дополненная реальность долгое время оставались прерогативой игровой индустрии и сервисов. Однако сегодня в этой области запускается все больше контентных проектов. МИА "Россия сегодня" стало одним из первых СМИ, внедривших разработку проектов в иммерсивных форматах в регулярную практику. О том, как развивается направление и о его перспективах заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева рассказала в интервью ИА "Татар-информ" в ходе проходившего в Казани III Всемирного цифрового саммита по интернету вещей и искусственному интеллекту, сообщает пресс-служба медиагруппы.

"Когда мы строим какие-то прогнозы применительно к СМИ, мы не опираемся на концепцию "Давайте делать историю в VR или в дополненной реальности, потому что мы научились некоторым вещам". Вовсе нет, это было бы слишком теоретическим занятием. Мы видим, что подрастают новые поколения, для которых виртуальная и дополненная реальность будут привычной средой обитания", – отметила Лосева.

По ее словам, сейчас мир стоит на пороге серьезных технических перемен, которые повлекут за собой перемены в способах потребления контента, в информационных привычках пользователей. Те концепции, которые обсуждаются, прогнозы экспертов, подводят нас к тому, что очки дополненной реальности, проекции станут нашей повседневностью. Кроме того, интернет вещей продолжает активно развиваться, внедряться в разные области человеческой деятельности. "Перед медиа сейчас не стоит вопрос: "Что бы нам такого изобрести в VR и AR, чтобы это было трендово и модно?" Вопрос другой: "Как бы нам точнее предсказать, каким именно образом изменится медиапотребление (под "медиа" мы имеем в виду не только новости, это и погода, и развлечения, и кино), чтобы научиться делать те форматы новостей и историй, которые в эту среду впишутся?", – сказала Лосева.

III Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту проходил в столице Татарстана 1-2 октября. В нем приняли участие более 2500 делегатов и 200 отраслевых экспертов-практиков из 25 стран. Они обсудили главные мировые тренды в сфере интернета вещей и искусственного интеллекта, опыт в области применения цифровых технологий, оптимизацию затрат компаний и внедрение эффективных цифровых моделей для быстрого повышения прибыли.

Наталья Лосева выступила перед участниками форума с рассказом о разработках агентства в области VR-журналистики, а также приняла участие в панельной дискуссии "Умные решения для Smart City. Интеллектуальная городская инфраструктура – ключ к созданию общей структуры умного города". В свою очередь, руководитель Центра интернет-технологий медиагруппы Алексей Филипповский сделал доклад на тему "Развитие цифровых технологий в медиа-индустрии".