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РИА Новости

Медведев рассказал, как Россия и Куба справляются с давлением извне

17:58 04.10.2019 (обновлено: 18:20 04.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПремьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия, как и Куба, испытывает серьезное давление извне, однако не поддается ему, ответом на такое воздействие должна стать более тесная кооперация двух стран.
"Россия всегда открыто выступала против санкций в международной политике. В том числе я имею в виду и последние решения США в отношении Кубы. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подтвердить нашу солидарность с вашим народом", - сказал Медведев в ходе выступления перед студентами Гаванского университета.
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Он добавил, что такого рода санкции всегда направлены на смену политико-экономической ситуации. Российский премьер добавил, что правительство Кубы, несмотря на сложные условия, проводит реформы, опираясь на силу и поддержку молодого поколения.
"Мы в России тоже начали трансформацию экономики, масштабные преобразования... крайне необходимы для миллионов людей нашего государства. Конечная цель достаточно проста. Поднять качество жизни людей, живущих в нашей стране, граждан России. Мы тоже чувствуем серьезное давление извне", - добавил Медведев.
Он напомнил, что в новейшей истории СССР и России санкции против страны вводились десятки раз, но ни разу это не привело к каким-либо изменениям внутренней и внешней политики. "Так будет и сейчас. Россия не поддается давлению извне, как и Куба, и ответом на давление должна быть наша более тесная кооперация", - подчеркнул глава российского правительства.
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