Медведев рассказал, как Россия и Куба справляются с давлением извне

ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия, как и Куба, испытывает серьезное давление извне, однако не поддается ему, ответом на такое воздействие должна стать более тесная кооперация двух стран.

"Россия всегда открыто выступала против санкций в международной политике. В том числе я имею в виду и последние решения США в отношении Кубы. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подтвердить нашу солидарность с вашим народом", - сказал Медведев в ходе выступления перед студентами Гаванского университета.

Он добавил, что такого рода санкции всегда направлены на смену политико-экономической ситуации. Российский премьер добавил, что правительство Кубы, несмотря на сложные условия, проводит реформы, опираясь на силу и поддержку молодого поколения.

"Мы в России тоже начали трансформацию экономики, масштабные преобразования... крайне необходимы для миллионов людей нашего государства. Конечная цель достаточно проста. Поднять качество жизни людей, живущих в нашей стране, граждан России. Мы тоже чувствуем серьезное давление извне", - добавил Медведев.