Россиянка прожила 70 лет с вишневой косточкой в носу

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве 80-летней пациентке удалили из носа вишневую косточку, с которой женщина жила 70 лет, сообщил столичный департамент здравоохранения.
Инородное тело врачи обнаружили во время томографии совершенно случайно — пенсионерка пришла на прием к стоматологу.
При этом она не жаловалась, но рассказывала, что в течение всей жизни у нее были регулярные слизисто-гнойные выделения из носа, на которые она не обращала особого внимания.
В ходе операции под местным наркозом хирурги извлекли ринолит — образование, сформировавшееся в результате попадания в нос инородного тела. Сердцевину ринолита составляла вишневая косточка. Сама пациентка не смогла вспомнить, когда именно ей в нос попала косточка, но предположила, что это произошло еще в детстве.