Россиянка прожила 70 лет с вишневой косточкой в носу

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве 80-летней пациентке удалили из носа вишневую косточку, с которой женщина жила 70 лет, В Москве 80-летней пациентке удалили из носа вишневую косточку, с которой женщина жила 70 лет, сообщил столичный департамент здравоохранения.

Инородное тело врачи обнаружили во время томографии совершенно случайно — пенсионерка пришла на прием к стоматологу.

При этом она не жаловалась, но рассказывала, что в течение всей жизни у нее были регулярные слизисто-гнойные выделения из носа, на которые она не обращала особого внимания.