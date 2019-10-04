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РИА Новости

Россиянка прожила 70 лет с вишневой косточкой в носу

17:55 04.10.2019 (обновлено: 18:13 04.10.2019)
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CC0 / Pezibear / Вишня
Вишня
CC0 / Pezibear /
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве 80-летней пациентке удалили из носа вишневую косточку, с которой женщина жила 70 лет, сообщил столичный департамент здравоохранения.
Инородное тело врачи обнаружили во время томографии совершенно случайно — пенсионерка пришла на прием к стоматологу.
Врачи во время операции
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При этом она не жаловалась, но рассказывала, что в течение всей жизни у нее были регулярные слизисто-гнойные выделения из носа, на которые она не обращала особого внимания.
В ходе операции под местным наркозом хирурги извлекли ринолит — образование, сформировавшееся в результате попадания в нос инородного тела. Сердцевину ринолита составляла вишневая косточка. Сама пациентка не смогла вспомнить, когда именно ей в нос попала косточка, но предположила, что это произошло еще в детстве.
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