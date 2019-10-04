В Италии полиция задержала двух туристов за вандализм на Пизанской башне

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Италии на месте преступления карабинеры задержали двух американских туристов, когда они нацарапали свои имена на Пизанской башне, В Италии на месте преступления карабинеры задержали двух американских туристов, когда они нацарапали свои имена на Пизанской башне, сообщает Corriere della Sera.

Американцы поднялись на самый верх башни, монетой нацарапали свои имена и сделали селфи.

На выходе с исторического объекта их задержала полиция, которым сообщили о произошедшем другие туристы.

Судья не отправил их в камеру предварительного заключения, оставил на свободе. Тем не менее, путешественникам предъявлено обвинение в порче объекта культурного наследия ЮНЕСКО при отягчающих обстоятельствах.