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РИА Новости
Культура

Группа Kiss сыграет концерт для акул

18:04 04.10.2019
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© Фото : KISSФотография, анонсирующая концерт группы Kiss для акул
Фотография, анонсирующая концерт группы Kiss для акул
© Фото : KISS
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Рок-группа Kiss сыграет подводный концерт в Индийском океане, сообщается на официальном сайте группы.
Необычное выступление состоится 18 ноября 2019 года в Австралии недалеко от города Порт-Линкольн, около которого водится много акул. Группа и восемь фанатов, которые успеют первыми купить билет, приплывут на место на разных судах.
Музыканты будут играть на поверхности с использованием специальных подводных динамиков, а фанаты спустятся под воду, где смогут слушать и наблюдать за реакцией акул.
"Я был немного удивлен, но мне сказали, что акул привлекают низкочастотные звуки, и значит их привлечет рок-н-ролл. Раз мы все равно направляемся в Австралию, имеет смысл провести концерт под водой", — заявил фронтмен группы Пол Стэнли.
Kiss планирует исполнить четыре песни.
Билеты можно попытаться успеть купить на сайте группы 14 октября. Все доходы от концерта пойдут на благотворительность.
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