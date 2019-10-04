Группа Kiss сыграет концерт для акул

"Я был немного удивлен, но мне сказали, что акул привлекают низкочастотные звуки, и значит их привлечет рок-н-ролл. Раз мы все равно направляемся в Австралию, имеет смысл провести концерт под водой", — заявил фронтмен группы Пол Стэнли.