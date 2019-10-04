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РИА Новости

Рада утвердила программу деятельности кабмина до 2025 года

17:51 04.10.2019 (обновлено: 17:53 04.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины в пятницу утвердила программу деятельности нового кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Такое решение поддержали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно законодательству Украины, после утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
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Ранее правительство внесло на рассмотрение Рады проект постановления о своей программе деятельности. Ожидается, что при реализации мероприятий программы будет достигнут рост ВВП на 40%, произойдут положительные изменения в демографической ситуации, будет создан 1 миллион рабочих мест, приведены в хорошее состояние все основные дороги (24 тысячи километров), построены пять морских портов и 15 аэропортов, уменьшено антропогенное воздействие на окружающую среду.
Кабмин Украины также ставит целью достижение в течении пяти лет необходимых критериев для членства страны в Евросоюзе и НАТО.
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