Рада утвердила программу деятельности кабмина до 2025 года

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины в пятницу утвердила программу деятельности нового кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Такое решение поддержали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно законодательству Украины, после утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
Ранее правительство внесло на рассмотрение Рады проект постановления о своей программе деятельности. Ожидается, что при реализации мероприятий программы будет достигнут рост ВВП на 40%, произойдут положительные изменения в демографической ситуации, будет создан 1 миллион рабочих мест, приведены в хорошее состояние все основные дороги (24 тысячи километров), построены пять морских портов и 15 аэропортов, уменьшено антропогенное воздействие на окружающую среду.
Кабмин Украины также ставит целью достижение в течении пяти лет необходимых критериев для членства страны в Евросоюзе и НАТО.
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