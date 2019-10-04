Рада утвердила программу деятельности кабмина до 2025 года

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины в пятницу утвердила программу деятельности нового кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Такое решение поддержали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно законодательству Украины, после утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

Ранее правительство внесло на рассмотрение Рады проект постановления о своей программе деятельности. Ожидается, что при реализации мероприятий программы будет достигнут рост ВВП на 40%, произойдут положительные изменения в демографической ситуации, будет создан 1 миллион рабочих мест, приведены в хорошее состояние все основные дороги (24 тысячи километров), построены пять морских портов и 15 аэропортов, уменьшено антропогенное воздействие на окружающую среду.