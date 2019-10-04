Путин рассказал о работе социальных лифтов в России

"У нас последнее время выработан и создан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых перспективных, умеющих работать людей, ну, прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей, с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, чтобы у нас... право... работало по объективным критериям и распространялось бы на всю страну", - сказал Путин на заседании набсовета, добавив, что не будет перечислять все эти инструменты, поскольку их достаточно много.