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РИА Новости

В ЛНР пройдет военный парад к пятилетию Народной милиции

17:44 04.10.2019
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© РИА НовостиРепетиция парада в честь пятилетия образования Народной милиции ЛНР
Репетиция парада в честь пятилетия образования Народной милиции ЛНР
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Военный парад и показательные выступления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики проведут на территории разрушенного в результате боевых действий Луганского аэропорта к пятилетию образования оборонного ведомства республики, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Седьмого октября 2014 года указом главы ЛНР ряды ополчения были преобразованы в Народную милицию ЛНР. Народная милиция ЛНР – оборонное ведомство, одной из задач которого является сохранение территориальной целостности республики.
© РИА НовостиРепетиция парада в честь пятилетия образования Народной милиции ЛНР
Репетиция парада в честь пятилетия образования Народной милиции ЛНР
© РИА Новости
Репетиция парада в честь пятилетия образования Народной милиции ЛНР
"В рамках празднования запланированы военный парад, концертная программа, показательные выступления родов войск, выставка вооружения и военной техники", – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в пятницу прошла генеральная репетиция парада, сам парад и основные праздничные мероприятия проведут 6 октября.
© РИА НовостиРепетиция парада в честь пятилетия образования Народной милиции ЛНР
Репетиция парада в честь пятилетия образования Народной милиции ЛНР
© РИА Новости
Репетиция парада в честь пятилетия образования Народной милиции ЛНР
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