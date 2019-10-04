В ЛНР пройдет военный парад к пятилетию Народной милиции

ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Военный парад и показательные выступления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики проведут на территории разрушенного в результате боевых действий Луганского аэропорта к пятилетию образования оборонного ведомства республики, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Седьмого октября 2014 года указом главы ЛНР ряды ополчения были преобразованы в Народную милицию ЛНР. Народная милиция ЛНР – оборонное ведомство, одной из задач которого является сохранение территориальной целостности республики.

© РИА Новости Репетиция парада в честь пятилетия образования Народной милиции ЛНР © РИА Новости Репетиция парада в честь пятилетия образования Народной милиции ЛНР

"В рамках празднования запланированы военный парад, концертная программа, показательные выступления родов войск, выставка вооружения и военной техники", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в пятницу прошла генеральная репетиция парада, сам парад и основные праздничные мероприятия проведут 6 октября.