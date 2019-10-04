Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T17:46Z
https://ria.ru/20191004/1559449854.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/69/1554866980_0:108:3071:1836_1036x0_80_0_0_e3978a45e3a8940beb7d6025e8b381df.jpg
РИА Новости

Рособрнадзор проверит сайты вузов

17:44 04.10.2019 (обновлено: 17:46 04.10.2019)
200
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВысотное здание МГУ имени Ломоносова
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рособрнадзор в октябре запустил мониторинг сайтов вузов на наличие двух разделов - "Международное сотрудничество" и "Доступная среда", сообщает пресс-служба ведомства.
Поясняется, что мониторинг сайтов проводится ежегодно для проверки сведений, которые вузы должны размещать в рамках соблюдения требований законодательства к структуре официального сайта образовательной организации, и формата представления информации. Ежегодно такому анализу подвергаются все вузы, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности.
"Начиная с октября 2019 года мониторинг будет проводиться на основе новых показателей, утвержденных приказом Рособрнадзора, который был зарегистрирован в Минюсте в конце сентября 2019 года. В соответствии с этим приказом, на официальных сайтах вузов в обязательном порядке должны присутствовать два новых подраздела: "Международное сотрудничество" и "Доступная среда", - поясняют в пресс-службе.
Уточняется, что в подразделе "Международное сотрудничество" вузы должны публиковать информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и международными организациями по вопросам образования и науки.
Кроме того, в подразделе "Доступная среда" должна присутствовать информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Студенты во время лекции в МГУ
25 сентября, 14:39РИА Новости
Рособрнадзор рассказал, сколько абитуриентов подали документы в один вуз
Также в рамках мониторинга будет проверяться наличие на сайтах необходимой информации о вузе и его филиалах, органах управления и администрации образовательной организации, педагогических работниках, материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса, документов и другой обязательной к размещению информации.
Итоги мониторинга будут подведены в конце ноября 2019 года. Его результаты будут размещены в личных кабинетах образовательных организаций в автоматизированной информационной системе "Мониторинг" и на портале "Карта вузов" и рассмотрены в ходе экспертного семинара.
410011
Обсудить 0
РособрнадзорОбразование - Общество
Рекомендуем
Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай
В Гонконге подросток получил пулевое ранение в ходе протестов
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей в Сочи
Путин рассказал о работе социальных лифтов в России
Логотип в отделении Почты России
В Петербурге Почта России проверит данные о выброшенных архивных документах
Что поставили, то и пьем: тост Зеленского и Лукашенко рассмешил зал
"Что поставили, то и пьем": тост Зеленского и Лукашенко рассмешил зал
Лента
новостей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Медведев рассказал, как Россия и Куба справляются с давлением извне
Фотография, анонсирующая концерт группы Kiss для акул
Группа Kiss сыграет концерт для акул
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав заявил о снижении показателя смертности в России
Медсестра набирает лекарство в шприц
В Петербурге заявили об отсутствии проблем с поставками препарата "Авегра"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев назвал латиноамериканские страны надежными партнерами России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Медведев напомнил о легитимности Мадуро как избранного президента
Заседание Верховной рады Украины
Рада утвердила программу деятельности кабмина до 2025 года
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран не информировал посольство в Тегеране о намерении отпустить россиянку
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
В Совфеде намерены поддержать меры по повышению престижа профессии учителя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
Лента новостейМолния