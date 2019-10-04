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РИА Новости

Канделаки рассказала, как побороть русофобию в Грузии

17:35 04.10.2019 (обновлено: 18:02 04.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки заявила, что обучение в российских вузах может помочь побороть русофобию в Грузии.
"Я всегда, когда попадаю в какие-то кабинеты, когда у меня есть возможность достучаться до начальников и быть услышанной, а это бывает нечасто, прошу их просто дать возможность трем-пяти тысячам грузин получить образование в МГУ", — заявила она в интервью Sputnik Грузия.
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По мнению Канделаки, выпускники ведущих российских вузов будут активно влиять на политику Грузии, и отношение к России изменится на глазах.
В качестве примера она привела собственную историю, когда после событий в Тбилиси в 1989 году многие ее одноклассники перешли из русской школы в грузинские. При этом отец самой Тины настоял на том, чтобы она доучилась в своей школе.
"Но я была последним поколением грузин, которые окончили русскую школу. А дальше пришли американцы, которые стали давать гранты. У меня много родственников и знакомых, кто по ним уехал учиться в Америку. Естественно, они прекрасно знают английский язык, но не знают русский", — отметила телеведущая.
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Тина КанделакиРоссияСШАГрузияВ мире
Популярные комментарии
Тинати́н Ги́виевна, а давайте этим габунистанцам построим университеты, заводы, фабрики, весь МГУ им отдадим. Только бы любили! Это же так отлично работает, на века!
4 октября, 17:43
Kirill Sh
480101
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