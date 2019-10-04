Медведев напомнил о легитимности Мадуро как избранного президента

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе

ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Венесуэле может быть только один президент, избранный в соответствии с конституцией, и сейчас это Николас Мадуро.

"Совершенно очевидно, что в Венесуэле может быть только один президент, который избран в соответствии с конституцией своей страны. Сегодня это Николас Мадуро", - сказал Медведев, выступая перед студентами Гаванского университета.