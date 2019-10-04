Медведев напомнил о легитимности Мадуро как избранного президента

ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Венесуэле может быть только один президент, избранный в соответствии с конституцией, и сейчас это Николас Мадуро.
"Совершенно очевидно, что в Венесуэле может быть только один президент, который избран в соответствии с конституцией своей страны. Сегодня это Николас Мадуро", - сказал Медведев, выступая перед студентами Гаванского университета.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
26 сентября, 03:36РИА НовостиМадуро опубликовал ролик, где он гуляет по Красной площади