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РИА Новости

"Что поставили, то и пьем": тост Зеленского и Лукашенко рассмешил зал

17:35 04.10.2019 (обновлено: 17:52 04.10.2019)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский чокнулись стаканами с водой, чем рассмешили зал. Видео эпизода опубликовано на ютьюб-канале издания Depo.ua.
Закончив выступление на II форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире, украинский лидер налил себе и Лукашенко воды.
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Затем по инициативе последнего два президента чокнулись стаканами, гости форума отреагировали на это аплодисментами.
В это же время представители Украины и Белоруссии в другой части сцены озвучивали достигнутые главами государств договоренности.
— И за это мы пьем водичку, — заявил Зеленский.
— Что поставили, то и пьем, — пошутил в ответ Лукашенко.
Президент Украины Владимир Зеленский
20 сентября, 04:09РИА Новости
Зеленского рассмешили шутки о России и Лукашенко
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Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Давно уже пора собраться втроём и по-мужски порешать все проблемы. Объединиться и прекратить войну.
4 октября, 17:45
AAviaalex
1420003
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