"Что поставили, то и пьем": тост Зеленского и Лукашенко рассмешил зал

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский чокнулись стаканами с водой, чем рассмешили зал. Видео эпизода опубликовано на ютьюб-канале издания Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский чокнулись стаканами с водой, чем рассмешили зал. Видео эпизода опубликовано на ютьюб-канале издания Depo.ua

Закончив выступление на II форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире, украинский лидер налил себе и Лукашенко воды.

Затем по инициативе последнего два президента чокнулись стаканами, гости форума отреагировали на это аплодисментами.

В это же время представители Украины и Белоруссии в другой части сцены озвучивали достигнутые главами государств договоренности.

— И за это мы пьем водичку, — заявил Зеленский.