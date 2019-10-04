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РИА Новости

В СК простились с убитым полковником Капустиным

17:30 04.10.2019
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© Фото : СК Российской ФедерацииОфицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
© Фото : СК Российской Федерации
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В здании Следственного комитета России простились с полковником юстиции Владиславом Капустиным, погибшим после нападения у проходной ведомства в Техническом переулке, сообщается на сайте СК РФ.
Во вторник Капустина ранили ножом прямо у проходной центрального офиса Следственного комитета в Москве, впоследствии офицер умер в реанимации. Предполагаемого убийцу – Сергея Григорьева – быстро задержали. Ему грозит пожизненный срок по обвинению в посягательстве на сотрудника правоохранительного органа.
"В здании СК РФ родные и близкие, коллеги и друзья простились с сотрудником ведомства полковником юстиции Владиславом Владимировичем Капустиным. Его жизнь оборвалась при исполнении служебных обязанностей 1 октября 2019 года после совершенного на него нападения. Владиславу Владимировичу было 42 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что траурная церемония открылась словами соболезнования председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который "вспомнил о нем как о спокойном, мужественном, выдержанном и очень тактичном человеке, душой болеющем за порученное дело".
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"Александр Бастрыкин обратился к членам семьи погибшего сотрудника, еще раз подчеркнув твердое намерение оказать им всю необходимую поддержку. Если сын Владислава Капустина решит пойти по стопам отца – он вольётся в коллектив наших кадет, заверил глава СК России, и в дальнейшем сможет продолжить обучение в ведомственной академии", - добавляется в сообщении.
Председатель СК РФ также подчеркнул, что после трагедии уже приняты дополнительные меры по усилению безопасности сотрудников.
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Убийство сотрудника СК в МосквеСледственный комитет РФАлександр БастрыкинМоскваРоссияПроисшествия
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