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РИА Новости

Космонавты МКС ответили на вопросы читателей РИА Новости

17:29 04.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловКосмонавты МКС ответили на вопросы читателей РИА Новости
Космонавты МКС ответили на вопросы читателей РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. О том, можно ли брать с собой на Международную космическую станцию свои личные вещи, как члены экипажа проводят свободное время, и о многом другом рассказали космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Александр Скворцов, отвечая на вопросы читателей флагманских ресурсов МИА "Россия сегодня" – РИА Новости и Sputnik. В пятницу сеанс прямой видеосвязи соединил МКС и пресс-центр медиагруппы в Москве на Зубовском бульваре, 4.
Телемост состоялся в рамках пресс-коференции, посвященной спецпроекту "России сегодня" и Госкомпании "Роскосмос" по поддержке отбора в отряд космонавтов. В ней также приняли участие будущие покорители космоса, уже успешно выдержавшие вступительные испытания в прошлые годы. "Наша задача – поддержать стремление молодых людей к профессии космонавта. Очень приятно и правильно, что Роскосмос выбрал нас в качестве партнера, поскольку мы самое цитируемой и самое посещаемое СМИ в России", – отметил заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев.
В рамках совместного проекта "Россия сегодня" запустила на своем флагманском ресурсе ria.ru раздел ria.ru/vkosmos/, в котором будет рассказывать о ходе набора пополнения Звездного Городка, а также самое важное и интересное о космосе - свежие новости, информацию от Роскосмоса и с космодрома Восточный. Посетители страницы спецпроекта смогут проверить, могут ли они попасть в отряд космонавтов.
На пресс-конференции представители Роскосмоса Александр Блошенко и Олег Котов подробно рассказали о методике отбора в отряд, а молодые космонавты Николай Чуб и Сергей Микаев дали советы будущим соискателям. Как подчеркнул Герой России Олег Котов, обычно на одно место в отряде претендуют сотни кандидатов. По его словам, прошедшим отбор затем предстоит комплексная подготовка к полетам, в том числе отработка действий примерно в тысяче внештатных ситуаций.
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Читатели РИА Новости и Sputnik прислали на МКС более 400 вопросов, и космонавты ответили на наиболее интересные из них. Так, Олег Скрипочка и Александр Скворцов рассказали, что экипажи Международной космической станции настолько много работают и устают, что практически не видят сны. "Просто тут весь день крутишься во всех смыслах, поэтому только добраться до своей каюты", – признался Скрипочка. "В невесомости очень удобно спать, не надо переворачиваться с боку на бок, все время находишься в легком подвешенном состоянии. У меня ощущение от сна, будто проваливаешься в колодец, проваливаешься куда-то, а потом утром просыпаешься, чаще всего под будильник", – добавил Скворцов.
Космонавт считает основными проблемами космонавтов-новичков, прилетающих на МКС, мышечную память и улетающие предметы в невесомости. "Здесь движения должны быть совершенно другие. И очень часто твоя мышечная сила мешает тебе двигаться в невесомости... Сразу видно вновь прилетевшего - или человека, который уже достаточно долго провел на станции", - сказал Александр Скворцов. Еще одной проблемой он назвал улетающие от космонавтов предметы. "Поэтому надо знать на станции места, где всегда можно найти предметы, которые улетели. В основном, это вентиляционные решетки, где засасывается воздух", - добавил космонавт.
Трансляция видеомоста и пресс-конфернции велась на ria.ru и на странице аккаунта РИА Новости в социальной сети "ВКонтакте".
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