Медведев назвал латиноамериканские страны надежными партнерами России

"Для нашей страны Латинская Америка, Карибский бассейн - одно из ключевых направлений международного сотрудничества и уж точно не задний двор США", - сказал Медведев в ходе выступления перед студентами Гаванского университета.

Он добавил, что в интересах России - чтобы латиноамериканские страны и регион в целом были стабильными и успешными. По словам российского премьера, сотрудничество с Кубой играет для России особую роль. Двусторонние отношения России и Кубы развиваются по нарастающей, реализуются крупные совместные проекты, в том числе в металлургии и энергетике, растет товарооборот.