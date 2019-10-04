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РИА Новости

Медведев назвал латиноамериканские страны надежными партнерами России

17:21 04.10.2019 (обновлено: 18:38 04.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия расценивает страны Латиноамериканского региона как надежных партнеров РФ, а не как "задний двор" США.
"Для нашей страны Латинская Америка, Карибский бассейн - одно из ключевых направлений международного сотрудничества и уж точно не задний двор США", - сказал Медведев в ходе выступления перед студентами Гаванского университета.
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Он добавил, что в интересах России - чтобы латиноамериканские страны и регион в целом были стабильными и успешными. По словам российского премьера, сотрудничество с Кубой играет для России особую роль. Двусторонние отношения России и Кубы развиваются по нарастающей, реализуются крупные совместные проекты, в том числе в металлургии и энергетике, растет товарооборот.
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Визит Медведева на КубуЛатинская АмерикаРоссияСШАВ мире
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