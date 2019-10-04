Партия "Амцахара" потребовала отменить инаугурацию президента Абхазии

Предвыборный плакат кандидата в президенты от оппозиции, председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициния в Республике Абхазия. Архивное фото

Предвыборный плакат кандидата в президенты от оппозиции, председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициния в Республике Абхазия

СУХУМ, 4 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Амцахара", лидером которой является проигравший президентские выборы в Абхазии Алхас Квициния, требует отменить назначенную на 9 октября инаугурацию главы государства.

"Проведение инаугурации 9 октября 2019 года, т.е. до решения Кассационной коллегии Верховного суда, является неправомерным... мы требуем от властей страны отменить назначенную на 9 октября 2019 года инаугурацию не избранного президента Абхазии", - говорится в заявлении политсовета партии.

Ранее сообщалось, что партия планирует 9 октября провести съезд.

Верховный суд Абхазии 20 сентября отказался удовлетворить иск проигравшего президентские выборы оппозиционера Квицинии о признании итогов второго тура недействительными. Тогда же его адвокаты заявили о намерении обжаловать это решение. В среду, 2 октября, Верховный суд вручил сторонам мотивированное решение по отказу признать итоги выборов недействительными, после чего в течение 20 дней можно обжаловать это решение в кассационном порядке.