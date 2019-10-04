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РИА Новости

Партия "Амцахара" потребовала отменить инаугурацию президента Абхазии

17:20 04.10.2019 (обновлено: 17:21 04.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредвыборный плакат кандидата в президенты от оппозиции, председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициния в Республике Абхазия
Предвыборный плакат кандидата в президенты от оппозиции, председателя оппозиционной партии Амцахара Алхаса Квициния в Республике Абхазия
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предвыборный плакат кандидата в президенты от оппозиции, председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициния в Республике Абхазия. Архивное фото
СУХУМ, 4 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Амцахара", лидером которой является проигравший президентские выборы в Абхазии Алхас Квициния, требует отменить назначенную на 9 октября инаугурацию главы государства.
"Проведение инаугурации 9 октября 2019 года, т.е. до решения Кассационной коллегии Верховного суда, является неправомерным... мы требуем от властей страны отменить назначенную на 9 октября 2019 года инаугурацию не избранного президента Абхазии", - говорится в заявлении политсовета партии.
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Верховный суд Абхазии 20 сентября отказался удовлетворить иск проигравшего президентские выборы оппозиционера Квицинии о признании итогов второго тура недействительными. Тогда же его адвокаты заявили о намерении обжаловать это решение. В среду, 2 октября, Верховный суд вручил сторонам мотивированное решение по отказу признать итоги выборов недействительными, после чего в течение 20 дней можно обжаловать это решение в кассационном порядке.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что во втором туре ни один кандидат не получил достаточного количества голосов, чтобы быть избранным президентом.
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