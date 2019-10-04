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РИА Новости

Новак рассказал о формировании цены транзита газа через Украину

17:21 04.10.2019 (обновлено: 17:25 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак ожидает, что цена транзита газа через Украину будет в рамках действующих в Европе тарифов.

"В настоящий момент пока мы не обсуждали цену в рамках переговоров. Я думаю, что это будет обсуждаться позже, и это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе", - сказал глава Минэнерго РФ в интервью радиостанции Business FM.

Он уточнил, что цена транзита будет определяться в соответствии с европейским законодательством. "И это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров и за 100 километров, как это было ранее, это будет цена, связанная со входом в газотранспортную систему и выходом. Все это считается и оценивается с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами", - пояснил Новак.
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной их раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. Новый раунд трехсторонних консультаций планируется 28 октября.
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Алексей ОржельМинистерство энергетики РФЕврокомиссияАлександр НовакЕвропаРоссияУкраинаВ мире
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