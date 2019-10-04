Новак рассказал о формировании цены транзита газа через Украину

"В настоящий момент пока мы не обсуждали цену в рамках переговоров. Я думаю, что это будет обсуждаться позже, и это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе", - сказал глава Минэнерго РФ в интервью радиостанции Business FM .

Он уточнил, что цена транзита будет определяться в соответствии с европейским законодательством. "И это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров и за 100 километров, как это было ранее, это будет цена, связанная со входом в газотранспортную систему и выходом. Все это считается и оценивается с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами", - пояснил Новак.