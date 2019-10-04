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РИА Новости

В ООН поприветствовали заявление премьера Ирака о демонстрациях в стране

17:17 04.10.2019
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© REUTERS / Wissm al-OkiliДемонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019
© REUTERS / Wissm al-Okili
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019. Архивное фото
ДАМАСК, 4 окт - РИА Новости. ООН приветствует заявление иракского премьера Адиля Абд аль-Махди по поводу демонстраций в стране, требования протестующих считает актуальными, заявила в пятницу спецпредставитель генсека ООН в Ираке Жанин Хеннис-Плассхарт.
Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В связи с демонстрациями закрыты КПП на границе с Ираном.
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В ночь на пятницу премьер-министр Ирака Адиль Абд аль-Махди в телевизионном обращении заявил, что "волшебного" решения всех проблем не существует, но он попытается принять закон о выплате пособий малообеспеченным семьям.
"Интересы страны должны стать приоритетными по отношению ко всему остальному. Иракский народ и его войска должны объединиться для защиты тяжело одержанных побед. Диалог должен проложить путь к пониманию, примирению и прогрессу", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Представительница генсека отметила, что иракцы достаточно сильны, чтобы противостоять "структурам, активно пытающимся подорвать стабильность в Ираке".
Отмечается, что требования протестующих "легитимны и актуальны". При этом Хеннис-Плассхарт практически повторила слова премьера о том, что "волшебных" и быстрых решений проблем ожидать не стоит.
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"Более того, правительство не может сделать это в одиночку: это общая ответственность... иракцы должны следовать вперед, объединившись, и с участием ООН", - говорится в заявлении.
Официальный представитель спикера парламента Ирака Шакир Хамид ранее сообщил РИА Новости, что министры обороны и внутренних дел могут быть вызваны на заседание парламента в субботу для обсуждения сложившейся ситуации с непрекращающимися третий день демонстрациями.
Духовный лидер шиитов Ирака аятолла Али ас-Систани в пятницу призвал власти страны принять меры по борьбе с коррупцией на фоне протестов и назвал неприемлемым применение насилия в отношении демонстрантов и силовиков.
Власти Ирака полностью отключали со среды по пятницу доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны. Комендантский час, введенный в ночь на четверг в Багдаде, к вечеру охватил также провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит. При этом протесты не прекратились. Число жертв беспорядков в Ираке достигло 44 человек, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники. Верховная комиссия Ирака по правам человека сообщила о задержании 272 человек в ходе протестов, по ее данным, погибли 37 человек.
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