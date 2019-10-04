В ООН поприветствовали заявление премьера Ирака о демонстрациях в стране

Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019. Архивное фото

Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019

ДАМАСК, 4 окт - РИА Новости. ООН приветствует заявление иракского премьера Адиля Абд аль-Махди по поводу демонстраций в стране, требования протестующих считает актуальными, заявила в пятницу спецпредставитель генсека ООН в Ираке Жанин Хеннис-Плассхарт.

Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В связи с демонстрациями закрыты КПП на границе с Ираном.

В ночь на пятницу премьер-министр Ирака Адиль Абд аль-Махди в телевизионном обращении заявил, что "волшебного" решения всех проблем не существует, но он попытается принять закон о выплате пособий малообеспеченным семьям.

"Интересы страны должны стать приоритетными по отношению ко всему остальному. Иракский народ и его войска должны объединиться для защиты тяжело одержанных побед. Диалог должен проложить путь к пониманию, примирению и прогрессу", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Представительница генсека отметила, что иракцы достаточно сильны, чтобы противостоять "структурам, активно пытающимся подорвать стабильность в Ираке".

Отмечается, что требования протестующих "легитимны и актуальны". При этом Хеннис-Плассхарт практически повторила слова премьера о том, что "волшебных" и быстрых решений проблем ожидать не стоит.

"Более того, правительство не может сделать это в одиночку: это общая ответственность... иракцы должны следовать вперед, объединившись, и с участием ООН", - говорится в заявлении.

Официальный представитель спикера парламента Ирака Шакир Хамид ранее сообщил РИА Новости, что министры обороны и внутренних дел могут быть вызваны на заседание парламента в субботу для обсуждения сложившейся ситуации с непрекращающимися третий день демонстрациями.

Духовный лидер шиитов Ирака аятолла Али ас-Систани в пятницу призвал власти страны принять меры по борьбе с коррупцией на фоне протестов и назвал неприемлемым применение насилия в отношении демонстрантов и силовиков.