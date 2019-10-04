Представители "ОТЭКО" провели экскурсию для Путина в Тамани

ТАМАНЬ (Краснодарский край), 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил порт Тамань в Краснодарском крае, где реализует стивидорные проекты группа "ОТЭКО".
Владелец компании Мишель Литвак провел для главы государства экскурсию по объектам порта. В частности, на угольном комплексе замглавы "ОТЭКО" по инвестпроектам Игорь Зюзин представил Путину процесс работы единственного в РФ трехвагонного вагоноопрокидывателя. Зюзин сообщил, что в рамках II очереди, реализация которой начнется в 2020 году, компания планирует запустить 4-вагонный опрокидыватель, что еще больше ускорит процесс выгрузки. После нее уголь по конвейеру уходит на склад, затем - по формировании судовой партии - на судно.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время посещения портово-индустриального парка "ОТЭКО" на Таманском полуострове
Президент РФ Владимир Путин во время посещения портово-индустриального парка "ОТЭКО" на Таманском полуострове
Представители компании обратили внимание президента на то, что в рамках технологического процесса соблюдаются высокие экологические нормы, используется система водяного пылеподавления. После этого Путину представили макет развития порта, в составе которого уже действуют терминалы по перевалке навалочных и нефтеналивных грузов, угля, а также будут созданы мощности по обработке крупногабаритных (включая колесную технику) и универсальных грузов.
Литвак рассказал президенту о том, что компания начала уже строить закрытый порт, в том числе для сжиженного углеводородного газа. Он также отметил, что хотел отдельно доложить Путину о планах построить здесь химический завод. На этой же территории планируется создать тепличный комплекс, который будет отапливаться за счет энергии, образующейся в ходе производственной деятельности комплекса. По словам Литвака, есть, в частности, идея выращивать здесь соевые бобы для того, чтобы часть их экспортировать, а часть отправлять на корм скоту. Здесь же возможно создать и мукомольное предприятие.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения портово-индустриального парка "ОТЭКО" на Таманском полуострове
Президент РФ Владимир Путин во время посещения портово-индустриального парка "ОТЭКО" на Таманском полуострове
Также предполагается построить поселок на 15 тысяч человек для проживания специалистов порта.
Кроме того, Путину продемонстрировали археологические находки, найденные при строительстве объектов порта. На набережной Литвак показал президенту, как идет загрузка грузов в суда.