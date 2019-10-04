Представители "ОТЭКО" провели экскурсию для Путина в Тамани

Президент РФ Владимир Путин во время посещения портово-индустриального парка "ОТЭКО" на Таманском полуострове

ТАМАНЬ (Краснодарский край), 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил порт Тамань в Краснодарском крае, где реализует стивидорные проекты группа "ОТЭКО".

Владелец компании Мишель Литвак провел для главы государства экскурсию по объектам порта. В частности, на угольном комплексе замглавы "ОТЭКО" по инвестпроектам Игорь Зюзин представил Путину процесс работы единственного в РФ трехвагонного вагоноопрокидывателя. Зюзин сообщил, что в рамках II очереди, реализация которой начнется в 2020 году, компания планирует запустить 4-вагонный опрокидыватель, что еще больше ускорит процесс выгрузки. После нее уголь по конвейеру уходит на склад, затем - по формировании судовой партии - на судно.

Представители компании обратили внимание президента на то, что в рамках технологического процесса соблюдаются высокие экологические нормы, используется система водяного пылеподавления. После этого Путину представили макет развития порта, в составе которого уже действуют терминалы по перевалке навалочных и нефтеналивных грузов, угля, а также будут созданы мощности по обработке крупногабаритных (включая колесную технику) и универсальных грузов.

Литвак рассказал президенту о том, что компания начала уже строить закрытый порт, в том числе для сжиженного углеводородного газа. Он также отметил, что хотел отдельно доложить Путину о планах построить здесь химический завод. На этой же территории планируется создать тепличный комплекс, который будет отапливаться за счет энергии, образующейся в ходе производственной деятельности комплекса. По словам Литвака, есть, в частности, идея выращивать здесь соевые бобы для того, чтобы часть их экспортировать, а часть отправлять на корм скоту. Здесь же возможно создать и мукомольное предприятие.

Также предполагается построить поселок на 15 тысяч человек для проживания специалистов порта.