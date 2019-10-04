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РИА Новости

Филиппины ожидают роста товарооборота с Россией

17:15 04.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПрезидент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Филиппины ожидают роста товарооборота с РФ по итогам 2019 года на 20%, сообщил журналистам филиппинский министр торговли и промышленности Рамон Лопез.
"Объем торговли может вырасти на 20%", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на Российско-филиппинском форуме.
Лопез отметил, что потенциал российско-филиппинского сотрудничества очень велик. "Сейчас мы покупаем пшеницу, металлы, нефтепродукты у России, но мы можем покупать и другие номенклатуры", - сказал он, отметив, что Филиппины поставляют в РФ в основном электронику, но есть возможности для расширения экспорта.
Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что за период около полутора лет товарооборот между Россией и Филиппинами удвоился. По его словам, РФ заинтересована в дальнейших совместных проектах в самых разных сферах: энергетика, и промышленность, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, различные гуманитарные проекты.
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Как отмечал президент РФ Владимир Путин, в 2018 году товарооборот с Филиппинами увеличился вдвое - плюс 102%, превысив 1,2 миллиарда долларов, а российский экспорт при этом вырос в 4 раза. В первой половине 2019 года товарооборот достиг 461,8 миллиона долларов.
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