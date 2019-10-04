Медведев заявил, что США суют нос в дела латиноамериканских стран

ГАВАНА, 4 окт — РИА Новости. Американские власти суют нос в дела других стран, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления перед студентами Гаванского университета. По окончании речи главе российского правительства присвоили степень Почетного доктора политических наук.
По словам Медведева, в латиноамериканском регионе сейчас идет обкатка принципов нелегитимных переворотов и смены правительства. Премьер отметил, что США используют не только мягкую силу, но также выделяют деньги на дестабилизацию в других странах.
Давление извне
Глава российского правительства подчеркнул, что Россия и Куба испытывают серьезное внешнее давление, однако не поддаются ему. По мнению премьера, ответом на такое воздействие должно быть углубление сотрудничества между двумя странами.
"Россия всегда открыто выступала против санкций в международной политике. В том числе я имею в виду и последние решения США в отношении Кубы. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подтвердить нашу солидарность с вашим народом", — отметил Медведев.
Он заявил, что такие ограничительные меры направлены на смену политико-экономической ситуации. Однако кубинское правительство, напомнил премьер, проводит реформы в сложных условиях, опираясь на силу и поддержку молодого поколения.
"Мы в России тоже начали трансформацию экономики, масштабные преобразования <...> крайне необходимы для миллионов людей нашего государства. Конечная цель достаточно проста. Поднять качество жизни людей, живущих в нашей стране, граждан России", — сказал он.
Глава правительства заявил, что против СССР и России многократно вводились санкции, однако это не приводило к изменениям внутренней или внешней политики.
"Так будет и сейчас", — кратко констатировал Медведев.
Ситуация в Венесуэле
Комментируя ситуацию в Венесуэле, Медведев подчеркнул, что Каракас должен самостоятельно решить путем переговоров и в строгом соответствии с законом.
"Совершенно очевидно, что в Венесуэле может быть только один президент, который избран в соответствии с конституцией страны. Сегодня это Николас Мадуро", — заключил премьер.
В январе в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.
25 сентября, 08:00РИА Новости"Наш друг Путин". Что Мадуро ищет на "российской родине"
Лояльные режиму военные смогли подавить мятеж, попытка государственного переворота не удалась. Несмотря на это, США признали Гуаидо легитимным президентом и начали поэтапно вводить санкции.
Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
На минувшей неделе Мадуро посетил Москву с визитом и провел переговоры с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили двусторонние отношения, региональную проблематику, а также ситуацию в Венесуэле, в том числе прямое вмешательство третьих стран.