Медведев заявил, что США суют нос в дела латиноамериканских стран

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе

ГАВАНА, 4 окт — РИА Новости. Американские власти суют нос в дела других стран, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления перед студентами Гаванского университета. По окончании речи главе российского правительства присвоили степень Почетного доктора политических наук.

По словам Медведева, в латиноамериканском регионе сейчас идет обкатка принципов нелегитимных переворотов и смены правительства. Премьер отметил, что США используют не только мягкую силу, но также выделяют деньги на дестабилизацию в других странах.

Давление извне

Глава российского правительства подчеркнул, что Россия и Куба испытывают серьезное внешнее давление, однако не поддаются ему. По мнению премьера, ответом на такое воздействие должно быть углубление сотрудничества между двумя странами.

"Россия всегда открыто выступала против санкций в международной политике. В том числе я имею в виду и последние решения США в отношении Кубы. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подтвердить нашу солидарность с вашим народом", — отметил Медведев.

Он заявил, что такие ограничительные меры направлены на смену политико-экономической ситуации. Однако кубинское правительство, напомнил премьер, проводит реформы в сложных условиях, опираясь на силу и поддержку молодого поколения.

"Мы в России тоже начали трансформацию экономики, масштабные преобразования <...> крайне необходимы для миллионов людей нашего государства. Конечная цель достаточно проста. Поднять качество жизни людей, живущих в нашей стране, граждан России", — сказал он.

Глава правительства заявил, что против СССР и России многократно вводились санкции, однако это не приводило к изменениям внутренней или внешней политики.

"Так будет и сейчас", — кратко констатировал Медведев.

Ситуация в Венесуэле

Комментируя ситуацию в Венесуэле, Медведев подчеркнул, что Каракас должен самостоятельно решить путем переговоров и в строгом соответствии с законом.

"Совершенно очевидно, что в Венесуэле может быть только один президент, который избран в соответствии с конституцией страны. Сегодня это Николас Мадуро", — заключил премьер.

В январе в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Лояльные режиму военные смогли подавить мятеж, попытка государственного переворота не удалась. Несмотря на это, США признали Гуаидо легитимным президентом и начали поэтапно вводить санкции.

Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.