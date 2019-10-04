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РИА Новости

В Иране отпустят задержанную российскую журналистку

17:00 04.10.2019 (обновлено: 18:26 04.10.2019)
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© Фото : страница Юлии Юзик в FacebookЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Facebook
Юлия Юзик. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 окт — РИА Новости. Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят, сообщил РИА Новости официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Собеседник агентства добавил, что ее задержали "для дачи ряда объяснений".
Пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко сообщил РИА Новости, что власти Ирана пока не проинформировали дипмиссию о намерении отпустить Юзик. В свою очередь, посол в Москве Мехди Санаи в ходе беседы в МИД подтвердил, что россиянку освободят в скором времени.
Панорама Тегерана, Иран
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Ранее Ганенко рассказал агентству, что журналистка прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. По неизвестной причине пограничники в аэропорту изъяли ее паспорт. Второго октября Юзик задержали в отеле.
Ганенко отметил, что журналистка не сообщала в российское посольство о ситуации с паспортом, "хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами".
Пресс-атташе добавил, что, по информации матери задержанной, Юзик обвинили в работе на израильские спецслужбы.
Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в ведомство для разъяснения ситуации и защиты прав гражданки России пригласили посла Ирана.
В здание на Смоленской площади приехал зампосла Ахмад Хейдариан. После визита он покинул ведомство, не ответив на вопросы журналистов.
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Задержание российской журналистки в ИранеМИД ИранаРоссияИранВ мире
Популярные комментарии
Возможно, гражданка российская, но журналистка... В ноябре 2003-го издательство "Ультра.Культура" выпустило ее книгу "Невесты Аллаха", которая переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу "Бесланский словарь". В этих книгах Юзик занимала, по мнению критиков, протеррористическую позицию". Федеральная власть в книгах Юзик предстает в роли оккупанта... Так что не бывает дыма без огня.
4 октября, 17:44
iivanaivazovscky
20011526
Нет, просто кому-то был нужен дешевый пиар по теме "своих не бросаем". А сделать это у одноклубника по клубу "РФ, Иран, Св.Корея" - классная идея. Так как там все на мази. Суд должен был быть 5-ого числа) Но хоп, и суда уже нет - отпускают. Интересно, какая статистка в Иране по такому вот отпусканию обвиненных в шпионаже на пользу Израиля!?
4 октября, 17:47
PZPetr Zhukoff
31220017
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