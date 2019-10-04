В Иране отпустят задержанную российскую журналистку

ТЕГЕРАН, 4 окт — РИА Новости. Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят, сообщил РИА Новости официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Собеседник агентства добавил, что ее задержали "для дачи ряда объяснений".

Пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко сообщил РИА Новости, что власти Ирана пока не проинформировали дипмиссию о намерении отпустить Юзик. В свою очередь, посол в Москве Мехди Санаи в ходе беседы в МИД подтвердил, что россиянку освободят в скором времени.

Ранее Ганенко рассказал агентству, что журналистка прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. По неизвестной причине пограничники в аэропорту изъяли ее паспорт. Второго октября Юзик задержали в отеле.

Ганенко отметил, что журналистка не сообщала в российское посольство о ситуации с паспортом, "хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами".

Пресс-атташе добавил, что, по информации матери задержанной, Юзик обвинили в работе на израильские спецслужбы.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в ведомство для разъяснения ситуации и защиты прав гражданки России пригласили посла Ирана.