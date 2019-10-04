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РИА Новости

Зампосла Ирана покинул МИД, не ответив о цели визита

17:09 04.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заместитель посла Ирана Ахмад Хейдариан покинул здание МИД РФ, не ответив на вопросы о цели визита, передаёт корреспондент РИА Новости.
Предположительно, зампосла посетил МИД в связи с ситуацией с задержанием в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Выйдя из здания МИД, Хейдариан прошел к автомобилю, где его ждал шофер, и, не став отвечать на вопросы, сел в него и уехал.
Как сообщило ранее российское посольство в Тегеране, власти Ирана официально не уведомляли посольство о задержании Юзик. Российская журналистка прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт. Второго октября ее арестовали в отеле.
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