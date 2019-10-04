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РИА Новости

Девочка из США с пятном на лице нашла общий язык с краснодарским хирургом

17:02 04.10.2019
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© REUTERS / Dmitry TurlyunКэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
© REUTERS / Dmitry Turlyun
КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Краснодарский лазерный хирург Павел Попов рассказал журналистам, что американская девочка Луна Феннер, прилетевшая удалять гигантскую родинку на все лицо в его клинику, во время знакомства сразу протянула к нему руки и дала покормить себя из бутылочки.
Краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США по имени Луна Феннер, которая появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо. Как ранее рассказали в краснодарской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии, американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики связались с семьей и предложили ей свои услуги. На прошлой неделе девочка вместе с мамой Каролиной Феннер прибыла в Краснодар.
"Первичный прием прошел в теплой дружеской обстановке... А с самой Луной мы очень быстро нашли общий язык и без переводчика. Как только мама внесла её в кабинет, девочка протянула ко мне обе руки, схватила за большие пальцы и уже не отпускала. Пришлось дальше ее взять на руки и даже покормить из бутылочки, потому что дальше у нее было время принятия пищи", - рассказал журналистам Попов.
Он подтвердил ранее озвученный прогноз о том, что для достижения результата ему понадобиться 12-18 месяцев, в течение которых будет проведено 6-8 операций. Первая операция пройдет в течение месяца.
Луна Феннер
Вчера, 16:53РИА Новости
В Краснодаре рассказали, когда прооперируют девочку Луну из США
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Павел ПоповКраснодарСШАВ мире
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