Девочка из США с пятном на лице нашла общий язык с краснодарским хирургом

КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Краснодарский лазерный хирург Павел Попов рассказал журналистам, что американская девочка Луна Феннер, прилетевшая удалять гигантскую родинку на все лицо в его клинику, во время знакомства сразу протянула к нему руки и дала покормить себя из бутылочки.

Краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США по имени Луна Феннер, которая появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо. Как ранее рассказали в краснодарской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии, американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики связались с семьей и предложили ей свои услуги. На прошлой неделе девочка вместе с мамой Каролиной Феннер прибыла в Краснодар.

"Первичный прием прошел в теплой дружеской обстановке... А с самой Луной мы очень быстро нашли общий язык и без переводчика. Как только мама внесла её в кабинет, девочка протянула ко мне обе руки, схватила за большие пальцы и уже не отпускала. Пришлось дальше ее взять на руки и даже покормить из бутылочки, потому что дальше у нее было время принятия пищи", - рассказал журналистам Попов.