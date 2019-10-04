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РИА Новости

Саратовский минздрав счел перевозку инвалидов вместе с овощами недопустимой

17:02 04.10.2019
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© Fotolia / KadmyИнвалидное кресло
Инвалидное кресло
© Fotolia / Kadmy
САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Минздрав Саратовской области назвал недопустимой ситуацию с транспортировкой пациентов на гемодиализ в автомобиле, заполненном овощами, и поручил главврачу Дергачевской районной больницы лично извиниться перед людьми, сообщил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы ведомства Александр Колоколов.
Ранее в пятницу на странице сторонников спикера Госдумы, уроженца региона Вячеслава Володина в Instagram появилось видео, запечатлевшее, как четыре человека едут в салоне микроавтобуса, а в центре салона лежат сетки с капустой и картонные коробки. Одна из женщин на видео произносит, что "ноги не гнутся, выйдешь - будешь падать", отметив, что если коробки отодвинуть от ног, то они упадут. В сообщении к видео указано, что таким образом инвалидов первой группы на машине для хознужд возят несколько раз в неделю по 500 километров из Дергачей до Энгельса на процедуру гемодиализа.
"В данном случае налицо ненадлежащая организация и недостаточный контроль со стороны главного врача Дергачевской районной больницы. Очевидно, что хозяйственная и лечебная деятельности должны быть разграничены. Главному врачу учреждения поручено лично извиниться перед пациентами", - сказал Колоколов.
Он отметил, что для доставки жителей в специализированные клиники на гемодиализ используется транспорт, не выполняющий функции автомобилей скорой медицинской помощи при организации экстренной помощи.
Люди в инвалидных креслах
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"Но в любом случае поездка пациентов с достаточно серьезным и тяжелым заболеванием должна соответствовать необходимому уровню комфорта. Этого мы требуем от всех главных врачей районных больниц. Из областного бюджета выделены средства на организацию доставки больных с хронической почечной недостаточностью в прикрепленные гемодиализные центры", - заявил собеседник агентства.
"У районных больниц есть возможность в том числе закупки данной услуги у сторонних организаций. Главным врачам районных больниц это известно и на это указано, равно как и на их персональную ответственность за недопустимость подобных ситуаций впредь", - добавил он.
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