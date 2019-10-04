Минздрав заявил о снижении показателя смертности в России

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Смертность населения России снизилась на 3,1% за восемь месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Минздрава.

Как отметили в министерстве, согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за 8 месяцев текущего года зарегистрировано снижение смертности населения почти на 34 тысячи человек.

"Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года", - сообщили в Минздраве.