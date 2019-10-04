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РИА Новости

Минздрав заявил о снижении показателя смертности в России

16:59 04.10.2019 (обновлено: 17:53 04.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Смертность населения России снизилась на 3,1% за восемь месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Минздрава.
Как отметили в министерстве, согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за 8 месяцев текущего года зарегистрировано снижение смертности населения почти на 34 тысячи человек.
"Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года", - сообщили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что почти на 70% снизилась смертность от туберкулеза за последние 10 лет в России.
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